Давид Сильва чувствует, что Агуэро помог ему стать легендой "Сити"

Полузащитник Давид Сильва чувствует, что своей блестящей карьерой в "Манчестер Сити" он обязан нападающему Серхио Агуэро.

На днях Сильва присоединился к "Реал Сосьедад" в статусе свободного агента, поставив точку в своей английской карьере.



Давид отыграл за "Сити" 10 сезонов и покинул клуб в статусе легенды, однако 34-летний испанец признается, что наличие нападающего топ-уровня весьма упростило ему жизнь.



За девять сезонов вместе Сильва отдал 21 результативную передачу на Агуэро в рамках Премьер-Лиги — чаще ассистировал одному игроку только Фрэнк Лэмпард (24 "ассиста" на Дидье Дрогба).



"Мы играли очень близко друг к другу, и Кун — тот игрок, которому нужно забивать голы, потому что он нападающий. Я лишь помогал ему и создавал возможности, чтобы он забивал. Так что я рад, потому что, думаю, я был полезен для него".



"Статистика говорит сама за себя — я отдал много результативных передач на него, и если честно, делать это было очень легко, потому что он знает, как выйти на свободное пространство и как быть убийственным перед воротами".



"Он играет на очень высоком уровне так много лет и забивает кучу голов, и этого сложно достичь в футболе. Он один из лучших в мире", — приводит слова Сильвы Daily Star.