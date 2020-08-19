Модрич рассказал о своей обиде на Леви

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признался, что был обижен на президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, когда тот заблокировал его переход в "Челси".

Модрич прибыл в "Тоттенхэм" в 2008 году, зарекомендовав себя одним из талантливейших игроков, когда-либо выступавших за "шпор".



Летом 2011 приобрести Модрича пытался "Челси". Лука даже провел встречу с Романом Абрамовичем на яхте владельца "синих" в Ницце, после чего публично озвучил свое намерение уйти из "Тоттенхэма".



Однако Леви не простил Модричу эту выходку и заставил хорвата остаться в Северном Лондоне еще на сезон, после чего заключил сделку с "Реалом".



"Леви объявил мне выговор за то, что я публично озвучил свое желание уйти. Он заверил меня, что у "Тоттенхэма" нет намерения меня продать, независимо от цены".



"Дальше был стрессовый период. Медиа анализировали мое состояние каждый день. Фанаты "Тоттенхэма" были возмущены моим желанием уйти".



"Челси" продолжал возвращаться с улучшенными предложениями после каждого отказа Леви. Все это только усугубляло мое положение".



"Несмотря на все это волнение, у меня всегда был хорошие отношения с Леви. Именно он привел меня в "Тоттенхэм" — за рекордные для клуба деньги на тот момент. Это лишь показывает, какого высокого мнения он насчет меня".



"Однако я обиделся на него, потому что пару раз он обещал отпустить меня в клуб крупнее, но свое слово не сдержал. Лично для меня, если ты дал слово, это важнее всего".



"Я зарекомендовал себя как игрок. Я не знал, куда уйду из "Тоттенхэма". Я не знаю, согласится ли Леви продать меня и когда это произойдет. Но я был убежден, что для меня настало время двигаться дальше и откликнуться на более серьезный вызов", — вспоминает Модрич в своей автобиографической книге под незамысловатым названием "Luka Modric: My Autobiography".