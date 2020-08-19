Хосе Хименес хочет поиграть у Лэмпарда в "Челси"

Защитник "Атлтетико" Хосе Хименес признался, что хотел бы поиграть у главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "синие" пропустили 54 гола — больше всех в топ-10. Это обязывает Лэмпарда серьезно поработать над укреплением линии обороны этим летом.



В идеале Лэмпард хотел бы заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма", однако запрашиваемые 80 миллионов фунтов не кажутся "Челси" реалистичной ценой.



Альтернативным вариантом для "Челси" является Хименес, и 25-летний ургуваец с радостью бы откликнулся на зов своего кумира.



"Я бы хотел поиграть у Лэмпарда. Будучи ребенком, я всегда смотрел игру "Челси", я обожал их", — цитирует Хименеса Daily Star.