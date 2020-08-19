Хосе Хименес хочет поиграть у Лэмпарда в "Челси"

Хосе Хименес Защитник "Атлтетико" Хосе Хименес признался, что хотел бы поиграть у главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги "синие" пропустили 54 гола — больше всех в топ-10. Это обязывает Лэмпарда серьезно поработать над укреплением линии обороны этим летом.

В идеале Лэмпард хотел бы заполучить Деклана Райса из "Вест Хэма", однако запрашиваемые 80 миллионов фунтов не кажутся "Челси" реалистичной ценой.

Альтернативным вариантом для "Челси" является Хименес, и 25-летний ургуваец с радостью бы откликнулся на зов своего кумира.

"Я бы хотел поиграть у Лэмпарда. Будучи ребенком, я всегда смотрел игру "Челси", я обожал их", — цитирует Хименеса Daily Star.


Метки Атлетико, Хименес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 394

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Последние комментарии:




  1. nietzsche 19.08.2020 14:22 # nietzsche
    только в оригинале было сказано «хотел бы поиграть с Лэмпардом»

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  2. quavo 19.08.2020 14:13 # quavo
    Только ляпорт и ввд лучше него в апл

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  3. thegodfather 19.08.2020 14:01 # thegodfather
    Я же говорил...

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