"Юнайтед" может сделать "серьезное предложение" по Бруксу

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к вингеру "Борнмута" Дэвиду Бруксу и все еще может сделать "серьезное предложение" насчет игрока.

Как известно, приоритетной целью "Юнайтед" по укреплению фланговой игры является Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", однако с каждым днем этот трансфер выглядит все менее вероятным.



Как сообщает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" пока не утратили надежду заполучить Санчо, но уже присматриваются к другим вингерам в своем шорт-листе.



Клуб с "Олд Траффорд" достаточно давно следит за Бруксом и осведомлен, что 23-летний англичанин может быть доступен примерно за 40 миллионов фунтов в связи с вылетом "Борнмута" из Премьер-Лиги.



Пока "Юнайтед" не вступал в переговоры ни с "вишенками", ни с представителями Дэвида, но определенно держит этот вариант в уме.