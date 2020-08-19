МЮ наградит Хендерсона новым контрактом и снова отправит в аренду

"Манчестер Юнайтед" снова отправит Дина Хендерсона в аренду, но перед этим наградит своего голкипера новым контрактом с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.

Недавно Хендерсон вернулся на "Олд Траффорд" после двух успешных сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед". За это время Дин добился огромного прогресса и даже стал вызываться в сборную Англии.



В то же время игра первого номера "красных дьяволов" Давида Де Хеа регулярно вызывала нарекания, и многие ожидали, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер оставит Хендерсона у себя — для конкуренции с 29-летним испанцем, как минимум.



Однако Сульшер считает, что Хендерсону еще рано становиться первым номером МЮ, а сидеть на лавке для молодого англичанина нет смысла, и будет лучше снова отправиться в аренду, утверждает Daily Mirror.



А чтобы Хендерсон, сейчас зарабатывающий 60 тысяч фунтов в неделю, не задумался о разрыве отношений с родным клубом — особенно в свете интереса со стороны "Челси", — "дьяволы" сделали Дину роскошное предложение о продлении сотрудничества.



По информации The Sun, 23-летний Хендерсон находится на пороге подписания нового контракта до 2024 года с опцией продления на 12 месяцев по инициативе клуба.



Если Хендерсон действительно примет это предложение, то затраты МЮ на голкиперов возрастут до 575 тыс. фунтов в неделю (Де Хеа — 350, Хендерсон — 100, Серхио Ромеро — 70, Ли Грант — 30).