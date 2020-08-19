"Наполи" предлагает "Сити" забрать Кулибали

"Наполи" приветствует интерес со стороны "Манчестер Сити" к своему защитнику Калиду Кулибали.

Долгое время Кулбали был неприступной целью для грандов Премьер-Лиги, однако этим летом ситуация изменилась, и "Наполи" с радостью продаст 29-летнего сенегальца.



"Наполи" не теряет надежд опередить "Арсенал" в борьбе за перспективного Габриэля из "Лилля", но сможет позволить себе 22-летнего бразильца, только если продаст Кулибали.



В то же время у "Сити" есть вариант с Диего Карлосом из "Севильи", так что в ситуации с Кулибали все карты находятся в руках "горожан", утверждает Daily Mirror.



Учитывая возраст Калиду, "Сити" совершенно не готов заплатить запрашиваемые "Наполи" 70 миллионов фунтов, но два клуба могут сойтись на компромиссном варианте в 60 млн.



Определенный интерес к Кулибали также проявляет "Манчестер Юнайтед", но сам Калиду предпочитает перейти в "Сити".