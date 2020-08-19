Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу посоветовал "Сити" забыть о Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу посоветовал "Манчестер Сити" забыть о нападающем Лионеле Месси.

На днях в прессе появились слухи, что Месси настолько опечален глубиной кризиса на "Ноу Камп", что хочет уйти из "Барселоны" этим летом.



При этом главным претендентом на Лионеля назывался "Сити", возглавляемый бывшим наставником "Барселоны" Хосепом Гвардиолой.



Однако "Барселона", готовясь подтвердить назначение Рональда Кумана новым главным тренером вместо уволенного Кике Сетьена, держит 33-летнего аргентинца в своих планах на будущее.



"Я разговаривал с Рональдом Куманом насчет Месси, и он сказал, что Месси является для него краеугольным камнем. Месси останется в "Барселоне", — цитирует Бартомеу Daily Star.