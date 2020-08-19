Виллиан: "Мартинелли может стать одним из лучших в Премьер-Лиге"

Новичок "Арсенала" Виллиан считает, что нападающий Габриэль Мартинелли способен стать одним из лучших игроков в Премьер-Лиге.

Мартинелли присоединился к "Арсеналу" лишь год назад и блестяще отыграл свой дебютный сезон, который был для него оборван полученной на тренировке травмой колена.



19-летний бразилец вернется в строй только в 2021 году, однако Виллиан предсказывает своему соотечественнику статус большой звезды.



"Думаю, его ждет отличное будущее. Он несомненно может стать одним из лучших игроков в Премьер-Лиге".



"Потому что он обладает мастерством, и вы видите, что без мяча он всегда старается помогать команде делать свою работу. Так что, думаю, он может стать одним из лучших".



"Я знаю, что сейчас он травмирован, но когда он снова будет играть, его вызов в сборную Бразилии будет вопросом времени", — сообщил Виллиан официальному веб-сайту "Арсенала".