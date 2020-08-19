"Лидс", "Эвертон" и "Челси" интересуются Ромеро

Голкипер Серхио Ромеро открыт к уходу из "Манчестер Юнайтед" и уже имеет несколько вариантов в Премьер-Лиге.

В концовке этого сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сильно расстроил своего запасного голкипера, неожиданно убрав Ромеро из стартового состава на полуфинал Кубка Англии против "Челси", а затем и на полуфинал Лиги Европы против "Севильи".



Ромеро всегда мирился с тем, что является лишь дублером Давида Де Хеа, однако кубковые соревнования рассматривал своей вотчиной, и продемонстрированное Сульшером недоверие сильно огорчило его — настолько, что теперь Серхио может покинуть "Юнайтед".



Кроме того, 33-летний аргентинец отлично понимает, что его ситуация только усугубится, если Сульшер решит сохранить в команде Дина Хендерсона, который вернулся из "Шеффилд Юнайтед" после двух сезонов аренды.



К слову, сам Сульшер уже признал, что не может сделать счастливыми всех трех своих голкиперов, и одному из них придется покинуть "Олд Траффорд" этим летом.



По информации ESPN, интерес к Ромеро уже проявили недовольные своими первыми номерами "Эвертон" и "Челси", а также вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс".