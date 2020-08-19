"Юнайтед" и "Сити" начнут сезон 2020/21 с запозданием

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" начнут новый сезон Премьер-Лиги позже остальных команд.

Как известно, "Юнайтед" и "Сити" последними из числа английских коллективов завершили выступление в еврокубках. "Красные дьяволы" проиграли "Севилье" в полуфинале Лиги Европы 16 августа, а днем ранее "горожане" капитулировали перед "Лионом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.



Как сообщает ESPN, Премьер-Лига предоставит обоим клубам Манчестера 30 дней отдыха, а это означает, что "Юнайтед" и "Сити" пропустят первый уикенд новой кампании 12-13 сентября.



"Дьяволы" и "горожане" сыграют свои матчи первого тура спустя несколько дней, посреди недели, поэтому таблица быстро примет стройный вид, и дальше команды продолжат движение синхронно.