"Юнайтед" и "Сити" начнут сезон 2020/21 с запозданием
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" начнут новый сезон Премьер-Лиги позже остальных команд.
Как известно, "Юнайтед" и "Сити" последними из числа английских коллективов завершили выступление в еврокубках. "Красные дьяволы" проиграли "Севилье" в полуфинале Лиги Европы 16 августа, а днем ранее "горожане" капитулировали перед "Лионом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Как сообщает ESPN, Премьер-Лига предоставит обоим клубам Манчестера 30 дней отдыха, а это означает, что "Юнайтед" и "Сити" пропустят первый уикенд новой кампании 12-13 сентября.
"Дьяволы" и "горожане" сыграют свои матчи первого тура спустя несколько дней, посреди недели, поэтому таблица быстро примет стройный вид, и дальше команды продолжат движение синхронно.
19.08.2020 07:00
Просмотров: 922
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Леол, вы только посмотрите на колбасных позорников изливающих яд на этой ветке)
(ответить)
Будто устали как лошади?
Вышли на поле для, в носу поковырялись, а этим сучкам ещё отдых давай и зп.
(ответить)
а пенсам, у которых вулвич полсостава переломал, не дают доп.время
юрген ротт, понимая, кто будет главным претендентом, зарание начал работать с фа
(ответить)
Заслужили отдых. Они ж трудились
(ответить)
Мочестерские позорники
(ответить)
Герои устали
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий