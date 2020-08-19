"Юнайтед" и "Сити" начнут сезон 2020/21 с запозданием

Хосеп Гвардиола и Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" начнут новый сезон Премьер-Лиги позже остальных команд.

Как известно, "Юнайтед" и "Сити" последними из числа английских коллективов завершили выступление в еврокубках. "Красные дьяволы" проиграли "Севилье" в полуфинале Лиги Европы 16 августа, а днем ранее "горожане" капитулировали перед "Лионом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Как сообщает ESPN, Премьер-Лига предоставит обоим клубам Манчестера 30 дней отдыха, а это означает, что "Юнайтед" и "Сити" пропустят первый уикенд новой кампании 12-13 сентября.

"Дьяволы" и "горожане" сыграют свои матчи первого тура спустя несколько дней, посреди недели, поэтому таблица быстро примет стройный вид, и дальше команды продолжат движение синхронно.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 922

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 19.08.2020 08:17 # muaxaxaxa
    Леол, вы только посмотрите на колбасных позорников изливающих яд на этой ветке)

    (ответить)

  2. lovrentiy 19.08.2020 08:09 # lovrentiy
    Будто устали как лошади?
    Вышли на поле для, в носу поковырялись, а этим сучкам ещё отдых давай и зп.

    (ответить)

  3. j-silver 19.08.2020 07:45 # j-silver
    а пенсам, у которых вулвич полсостава переломал, не дают доп.время
    юрген ротт, понимая, кто будет главным претендентом, зарание начал работать с фа

    (ответить)

  4. gucuneinan 19.08.2020 07:21 # gucuneinan
    Заслужили отдых. Они ж трудились

    (ответить)

  5. chr1s8rown 19.08.2020 07:18 # chr1s8rown
    Мочестерские позорники

    (ответить)

  6. januzaj00 19.08.2020 07:13 # januzaj00
    Герои устали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: