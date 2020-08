Светская хроника за среду

Виллиан отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" перед переходом в "Арсенал". "Лестер" договаривается о замене для Бена Чилуэлла. Бен Уайт и Льюис Данк останутся в "Брайтоне". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Интер" собирается приобрести Криса Смоллинга из "Манчестер Юнайтед" и Нголо Канте с Эмерсоном Палмери из "Челси" этим летом. (The Sun)



"Ювентус" может использовать своего нападающего Пауло Дибалу для возвращения полузащитника Поля Погба из "Юнайтед". (Tuttosport)



"Юнайтед" может устроить рейд на "Ювентус" ради Алекса Сандро и Дугласа Косты. (Daily Express)



"Вест Хэм" готов продать защитника Иссу Диопа в "Юнайтед" за 45 миллионов фунтов. (The Sun)



Вингер Виллиан отказал "Юнайтед" перед переходом в "Арсенал". (ESPN Brazil)



"Наполи" предпринял отчаянную попытку увести защитника "Лилля" Габриэля из под носа у "Арсенала", предложив бразильцу более высокую зарплату. (Sky Sports)



"Лестер" договаривается о покупке защитника "Аякса" Николаса Тальяфико, ожидая расставания с Беном Чилуэллом. (Calciomercato)



Упустив Давида Сильву, "Лацио" может вернуть из "Вест Хэма" Фелипе Андерсона. (Daily Star)



"Саутгемптон" обсуждает покупку американского полузащитника "Шальке-04" Уэстона Маккенни за 20 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Шеффилд Юнайтед" остается фаворитом в борьбе за голкипера "Борнмута" Аарона Рамсдейла, несмотря на интерес к игроку со стороны "Астон Виллы" и еще одного клуба Премьер-Лиги. (Sky Sports)



"Шеффилд Юнайтед" все еще может попытаться арендовать Дина Хендерсона из МЮ на третий сезон подряд. (ESPN)



"Борнмут" хочет 30 млн. фунтов за нападающего Каллума Уилсона, который интересен "Тоттенхэму". (Daily Mail)



"Лидс" готов заплатить 22.6 млн. фунтов за нападающего "Лидса" Мичи Батшуайи. (HLN)s



"Лидс" и "Брайтон" заинтересованы в аргентинском нападающем "Штутгарта" Николасе Гонсалесе, который будет стоить минимум 15 млн. фунтов. (The Guardian)



"Брайтон" не продаст защитников Бена Уайта и Льюиса Данка. (talkSPORT)



"Эвертон" хочет полузащитников Аллана из "Наполи" и Абдулая Дукуре из "Уотфорда". (Liverpool Echo)



"Астон Вилла" уверена, что сможет предотвратить уход из клуба полузащитника Дугласа Луиса. (Express and Star)



"Фулхэм" и "Кристал Пэлас" интересуются ивуарийским нападающим "Питерборо" Сирики Дембеле. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" отказался от предложения "Ювентуса" обменять нападающего "волков" Рауля Хименеса на Аарона Рэмси плюс деньги. (Corriere Dello Sport)



Другое



Арсен Венгер не собирается тренировать сборную Голландии, которая отпускает Рональда Кумана в "Барселону". (Daily Mirror)



На текущей неделе "Арсенал" представит свою новую выездную форму. (Evening Standard)



Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд лишился водительских прав на полгода за то, что разогнался до 85 миль/ч в зоне с ограничением скорости в 70 миль/ч на своем новеньком двухлитровом дизельном "Мерседесе". (Daily Mirror)



Нападающего ПСЖ Неймара могут дисквалифицировать на финал Лиги Чемпионов за обмен футболками с игроком "РБ Лейпциг". (The Sun)