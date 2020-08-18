У "Челси" есть 10 дней на согласование трансфера Хаверца
"Байер" установил дедлайн для "Челси", чтобы согласовать трансфер атакующего полузащитника Кая Хаверца.
Лишь накануне стало известно, что "Байер" не будет снижать установленную за Хаверца цену в 90 миллионов фунтов.
А сегодня Bild сообщает, что клуб из Леверкузена занял еще более жесткую позицию в переговорах, предоставив "Челси" время только до 28 августа.
В "Байере" не хотят, чтобы эта сага омрачала подготовку к новому сезону Бундеслиги, поэтому настроены скорейшим образом разрешить ситуацию вокруг 21-летнего игрока сборной Германии — тем или иным образом.
Также немецкое издание подчеркивает, что "Челси" находится в "уникальном положении", потому что ввиду своих обстоятельств "Бавария" и "Реал" не могут составить конкуренцию "синим" в борьбе за Хаверца этим летом — через год ситуация может совершенно измениться.
18.08.2020 23:00
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Если хаверц хочет то перейдёт. Что бы они там не устанавливали
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