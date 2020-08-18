Алаба может перебраться в Премьер-Лигу в течение пары недель
Защитник "Баварии" Давид Алаба может перейти в один из клубов Премьер-Лиги в течение пары ближайших недель.
В данный момент Алаба полностью сосредоточен на выступлении за "Баварию" в Лиге Чемпионов, однако высока вероятность, что полуфинал европейского турнира или финал — если мюнхенцы обыграют "Лион" в среду — станет последним матчем Давида за немецкий гранд.
Дело в том, что Алаба уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Баварией", а договориться о новой сделке сторонам не удалось — Давиду оказалось мало предложенных 15 миллионов евро (13.5 млн. фунтов) в год.
Как сообщает Sky Sports, к 28-летнему австрийцу существует большой интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Ранее этим летом Алабой также интересовался "Манчестер Сити", но, не сумев включить Давида в сделку по переезду Лероя Сане в Мюнхен, несколько охладел к защитнику-универсалу.
Ожидается, что Алаба примет решение о своем будущем после окончания розыгрыша Лиги Чемпионов.
18.08.2020 22:00
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