Алаба может перебраться в Премьер-Лигу в течение пары недель

Защитник "Баварии" Давид Алаба может перейти в один из клубов Премьер-Лиги в течение пары ближайших недель.

В данный момент Алаба полностью сосредоточен на выступлении за "Баварию" в Лиге Чемпионов, однако высока вероятность, что полуфинал европейского турнира или финал — если мюнхенцы обыграют "Лион" в среду — станет последним матчем Давида за немецкий гранд.



Дело в том, что Алаба уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Баварией", а договориться о новой сделке сторонам не удалось — Давиду оказалось мало предложенных 15 миллионов евро (13.5 млн. фунтов) в год.



Как сообщает Sky Sports, к 28-летнему австрийцу существует большой интерес со стороны клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Ранее этим летом Алабой также интересовался "Манчестер Сити", но, не сумев включить Давида в сделку по переезду Лероя Сане в Мюнхен, несколько охладел к защитнику-универсалу.



Ожидается, что Алаба примет решение о своем будущем после окончания розыгрыша Лиги Чемпионов.