Игуаин предостерег Месси насчет Премьер-Лиги

Гонсало Игуаин и Лионель Месси Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин предостерег своего партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси насчет переезда в Премьер-Лигу.

Согласно слухам, 33-летний Месси тяжело переживает кризис, в котором находится его "Барселона", и даже задумывается о смене клуба.

Главным претендентом на Месси считается "Манчестер Сити", однако Игуаин, выступавший за "Челси" во второй половине сезона 2018/19, предупреждает, что обилие физической борьбы может не понравится Лионелю после Ла Лиги.

"Англия? Там защитники выбивают из тебя все дерьмо, а рефери на это никак не реагируют".

"Там защитники словно шкафы, и они бьют тебя. Я очень страдал в английской лиге. Я так и не адаптировался за шесть месяцев. Там ничего общего с испанской лигой".

"Я не знаю, как это повлияло бы на Лео. Он игрок другого уровня, и я не думаю, что он будет страдать, но там очень сложная лига".

"Не знаю, что у Лео на уме. Надеюсь, он примет решение, которое сделает его счастливым. Это самая важная вещь при принятии решения".

"Нужно выбрать, что сделает счастливым тебя, а не кого-то другого", — сообщил Игуаин Marca.


Метки Барселона, Игуаин, Манчестер Сити, Месси, Премьер-Лига, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1331

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 18.08.2020 22:06 # chr1s8rown
    Типичный пенс.

    (ответить)

  2. gerrard08 18.08.2020 21:50 # gerrard08
    Пусть в своей песочнице сидит, а то от своего статуса «лючего в истории» и следа не останется.

    (ответить)

  3. insomniac 18.08.2020 21:26 # insomniac
    нытик лео только в барсе и представляет из себя хоть что то. вот пусть и доит барсучек до конца карьеры. ибо ни на что больше не способен.

    (ответить)

  4. gormartin 18.08.2020 21:20 # gormartin
    то что я и говорил Месси в АПЛ будет обычным середняком его место в ПСЖ или у макаронников,в бундеслиге его тоже задавят

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: