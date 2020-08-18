Игуаин предостерег Месси насчет Премьер-Лиги
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин предостерег своего партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси насчет переезда в Премьер-Лигу.
Согласно слухам, 33-летний Месси тяжело переживает кризис, в котором находится его "Барселона", и даже задумывается о смене клуба.
Главным претендентом на Месси считается "Манчестер Сити", однако Игуаин, выступавший за "Челси" во второй половине сезона 2018/19, предупреждает, что обилие физической борьбы может не понравится Лионелю после Ла Лиги.
"Англия? Там защитники выбивают из тебя все дерьмо, а рефери на это никак не реагируют".
"Там защитники словно шкафы, и они бьют тебя. Я очень страдал в английской лиге. Я так и не адаптировался за шесть месяцев. Там ничего общего с испанской лигой".
"Я не знаю, как это повлияло бы на Лео. Он игрок другого уровня, и я не думаю, что он будет страдать, но там очень сложная лига".
"Не знаю, что у Лео на уме. Надеюсь, он примет решение, которое сделает его счастливым. Это самая важная вещь при принятии решения".
"Нужно выбрать, что сделает счастливым тебя, а не кого-то другого", — сообщил Игуаин Marca.
18.08.2020 21:00
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Последние комментарии:
Типичный пенс.
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Пусть в своей песочнице сидит, а то от своего статуса «лючего в истории» и следа не останется.
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нытик лео только в барсе и представляет из себя хоть что то. вот пусть и доит барсучек до конца карьеры. ибо ни на что больше не способен.
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то что я и говорил Месси в АПЛ будет обычным середняком его место в ПСЖ или у макаронников,в бундеслиге его тоже задавят
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