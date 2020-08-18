Игуаин предостерег Месси насчет Премьер-Лиги

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин предостерег своего партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси насчет переезда в Премьер-Лигу.

Согласно слухам, 33-летний Месси тяжело переживает кризис, в котором находится его "Барселона", и даже задумывается о смене клуба.



Главным претендентом на Месси считается "Манчестер Сити", однако Игуаин, выступавший за "Челси" во второй половине сезона 2018/19, предупреждает, что обилие физической борьбы может не понравится Лионелю после Ла Лиги.



"Англия? Там защитники выбивают из тебя все дерьмо, а рефери на это никак не реагируют".



"Там защитники словно шкафы, и они бьют тебя. Я очень страдал в английской лиге. Я так и не адаптировался за шесть месяцев. Там ничего общего с испанской лигой".



"Я не знаю, как это повлияло бы на Лео. Он игрок другого уровня, и я не думаю, что он будет страдать, но там очень сложная лига".



"Не знаю, что у Лео на уме. Надеюсь, он примет решение, которое сделает его счастливым. Это самая важная вещь при принятии решения".



"Нужно выбрать, что сделает счастливым тебя, а не кого-то другого", — сообщил Игуаин Marca.