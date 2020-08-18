Стартовое предложение "Эвертона" по Дукуре отклонено

"Эвертон" сделал предложение о покупке полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре, но в ответ получил отказ.

Дукуре является одной из нескольких звезд "Уотфорда", чей уход с "Викаридж Роуд" ожидается в это трансферное окно в связи с вылетом клуба из Премьер-Лиги.



По информации Evening Standard, "шершни" готовы отпустить 27-летнего француза, но хотят компенсацию в 25 миллионов фунтов — предложение "ирисок" до этой суммы не дотягивает.



Также сообщается, что сам Дукуре, несмотря на интерес ряда других клубов, в том числе из родной Франции, предпочитает остаться в Премьер-Лиге и заинтересован в переходе в команду Карло Анчелотти.



Ожидается, что этот отказ не остановит "Эвертон", и вскоре мерсисайдский клуб вернется с улучшенным предложением по Абдулаю, который принадлежит "Уотфорду" с 2016 года.