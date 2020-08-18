"Лидс" проявил интерес к Батшуайи
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" обозначил свой интерес к нападающему "Челси" Мичи Батшуайи.
Совершенно очевидно, что Батшуайи не входит в планы главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда — особенно после продления контракта с Оливье Жиру и покупки Тимо Вернера.
Зато тренировать Батшуайи хочет наставник "Лидса" Марсело Бьелса, который уже имеет опыт совместной работы с Мичи в "Марселе" — у аргентинского специалиста бельгиец забил 10 голов в 29 матчах.
Как сообщает Evening Standard, "синие" активно ищут покупателя на Батшуайи еще и потому, что от контракта Мичи остается всего один год.
Однако 26-летний нападающий зарабатывает на "Стэмфорд Бридж" внушительные 100 тысяч фунтов в неделю. Именно по этой причине "Кристал Пэлас", арендовавший бельгийца во второй половине сезона 2018/19, завершил свой интерес.
Добавим, в минувшем сезоне Батшуайи сыграл 25 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.
18.08.2020 19:00
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моментов 100 запорит минимум - топовый нап.
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Для новичка в принципе неплохой вариант
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20 лямов сбить будет норм ящетаю
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