"Лидс" проявил интерес к Батшуайи

Марсело Бьелса и Мичи Батшуайи Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" обозначил свой интерес к нападающему "Челси" Мичи Батшуайи.

Совершенно очевидно, что Батшуайи не входит в планы главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда — особенно после продления контракта с Оливье Жиру и покупки Тимо Вернера.

Зато тренировать Батшуайи хочет наставник "Лидса" Марсело Бьелса, который уже имеет опыт совместной работы с Мичи в "Марселе" — у аргентинского специалиста бельгиец забил 10 голов в 29 матчах.

Как сообщает Evening Standard, "синие" активно ищут покупателя на Батшуайи еще и потому, что от контракта Мичи остается всего один год.

Однако 26-летний нападающий зарабатывает на "Стэмфорд Бридж" внушительные 100 тысяч фунтов в неделю. Именно по этой причине "Кристал Пэлас", арендовавший бельгийца во второй половине сезона 2018/19, завершил свой интерес.

Добавим, в минувшем сезоне Батшуайи сыграл 25 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.


Метки Батшуайи, Лидс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 19:00

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  1. alexomck 18.08.2020 20:13 # alexomck
    моментов 100 запорит минимум - топовый нап.

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  2. liverbro 18.08.2020 19:39 # liverbro
    Для новичка в принципе неплохой вариант

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  3. thegodfather 18.08.2020 19:17 # thegodfather
    20 лямов сбить будет норм ящетаю

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