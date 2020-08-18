Шесть клубов Премьер-Лиги попросили Брюстера в аренду

Риан Брюстер Сразу шесть клубов Премьер-Лиги выразили заинтересованность в том, чтобы взять юного нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера в аренду на следующий сезон.

Вторую половину сезона 2019/20 Брюстер блестяще провел в "Суонси" на правах аренды. Риан забил 11 голов в 22 матчах, что позволило "лебедям" попасть в плей-офф Чемпионшипа.

20-летнему англичанину еще рано претендовать на место в команде Юргена Клоппа, однако свой шанс на уровне Премьер-Лиги он может получить уже в следующем сезоне.

В данный момент Брюстер проходит предсезонную подготовку с "Ливерпулем", а Клопп решает, куда отправить юниора за практикой.

По информации BBC, заполучить Брюстера мечтают "Астон Вилла", "Брайтон", "Бернли", "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Ньюкасл". Все шестеро уже сделали свои запросы насчет Риана.

Также насчет Брюстера обратились "Борнмут", "Норвич" и "Уотфорд" — три клуба, которые вылетели из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.


Метки Брюстер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 18:00

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  1. mikkiynwa 18.08.2020 18:12 # mikkiynwa
    Челси тоже интересуется им, ведь этот малой сильнее, чем все их форварды вместе взятые

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  2. b84 18.08.2020 18:09 # b84
    YNWA!!!

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