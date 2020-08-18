Шесть клубов Премьер-Лиги попросили Брюстера в аренду

Сразу шесть клубов Премьер-Лиги выразили заинтересованность в том, чтобы взять юного нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера в аренду на следующий сезон.

Вторую половину сезона 2019/20 Брюстер блестяще провел в "Суонси" на правах аренды. Риан забил 11 голов в 22 матчах, что позволило "лебедям" попасть в плей-офф Чемпионшипа.



20-летнему англичанину еще рано претендовать на место в команде Юргена Клоппа, однако свой шанс на уровне Премьер-Лиги он может получить уже в следующем сезоне.



В данный момент Брюстер проходит предсезонную подготовку с "Ливерпулем", а Клопп решает, куда отправить юниора за практикой.



По информации BBC, заполучить Брюстера мечтают "Астон Вилла", "Брайтон", "Бернли", "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Ньюкасл". Все шестеро уже сделали свои запросы насчет Риана.



Также насчет Брюстера обратились "Борнмут", "Норвич" и "Уотфорд" — три клуба, которые вылетели из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.