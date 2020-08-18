"Арсенал" надеется купить Габриэля за 22 млн. фунтов

Габриэль Магальяэс "Арсенал" надеется приобрести центрального защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса за 22 миллиона фунтов.

Лишь год назад "Арсенал" купил у "Лилля" вингера Николя Пепе за 72 млн. фунтов, а сейчас, сообщает ESPN, выдвинул свое предложение в 22 млн. фунтов по Габриэлю.

Главный тренер "канониров" Микель Артета решительно настроен обзавестись еще одним игроком в центр обороны, несмотря на приход Вильяма Салиба и выкуп Пабло Мари.

По слухам, свои предложения насчет 22-летнего Габриэля также сделали "Эвертон" и "Наполи", однако в данный момент "Арсенал" лидирует в этой борьбе и, возможно, уже согласовал условия контракта с самим бразильцем.

При этом в "Лилле" ожидают, что будущее Габриэля прояснится в начале следующей неделе.


Метки Арсенал, Габриэль, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 17:00

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