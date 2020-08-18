"Тоттенхэм" подписал Харта

Голкипер Джо Харт официально перешел в "Тоттенхэм" в статусе свободного агента.

Карьера Харта находится в затяжном пике с момента, как от его услуг отказался Хосеп Гвардиола в "Манчестер Сити в 2016 году.



С тех пор Джо успел поиграть за "Торино" и "Вест Хэм", а последние два года был резервным вратарем в "Бернли".



Тем не менее, огромный опыт, отсутствие необходимости платить компенсацию другому клубу и статус доморощенного игрока сделали 33-летнего англичанина привлекательной целью на трансферном рынке в условиях кризиса.



В "Тоттенхэме" Харт получил контракт до 2022 года и станет заменой для Михела Ворма, который ранее этим летом покинул Северный Лондон.



Добавим, за свою карьеру Харт выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии. Также Джо четырежды становился обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги, а за сборную Англии провел 75 матчей, поучаствовав в одном Чемпионате Мира и двух Евро.