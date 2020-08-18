"Тоттенхэм" подписал Харта

Джо Харт Голкипер Джо Харт официально перешел в "Тоттенхэм" в статусе свободного агента.

Карьера Харта находится в затяжном пике с момента, как от его услуг отказался Хосеп Гвардиола в "Манчестер Сити в 2016 году.

С тех пор Джо успел поиграть за "Торино" и "Вест Хэм", а последние два года был резервным вратарем в "Бернли".

Тем не менее, огромный опыт, отсутствие необходимости платить компенсацию другому клубу и статус доморощенного игрока сделали 33-летнего англичанина привлекательной целью на трансферном рынке в условиях кризиса.

В "Тоттенхэме" Харт получил контракт до 2022 года и станет заменой для Михела Ворма, который ранее этим летом покинул Северный Лондон.

Добавим, за свою карьеру Харт выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии. Также Джо четырежды становился обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги, а за сборную Англии провел 75 матчей, поучаствовав в одном Чемпионате Мира и двух Евро.


Метки Бернли, Тоттенхэм, трансферы, Харт

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 15:20

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  1. beatles-red 18.08.2020 15:26 # beatles-red
    Ох уж эта найковская штамповка. С каждым клубом заключают многомиллионные контракты и неужели трудно как то индивидуально подойти к каждой форме.

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  2. superglor 18.08.2020 15:25 # superglor
    И зачем. Третьим вратарем в помойку. Лучше бы в какой-нибудь Лидс пошел.

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