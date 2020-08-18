"Манчестер Сити" подтвердил уход Браво

"Манчестер Сити" объявил о расставании со своим запасным голкипером Клаудио Браво.

Браво выступал за "Сити" после своего перехода из "Барселоны" в 2016, причем изначально Клаудио приглашался на роль первого номера. Лишь неудачная игра чилийца в его первом английском сезоне подтолкнула "горожан" к покупке Эдерсона, дублером которого он и являлся последние три года.



Всего 37-летний Браво провел 61 матч за "Сити", 20 раз сохранив свои ворота на замке. При этом в рамках Премьер-Лиги Клаудио отметился только семью выходами в старте после своего дебютного сезона.



Браво, четыре года назад обошедшийся "Сити" в 15.4 млн. фунтов, уходит как свободный агент и, по слухам, продолжит карьеру в "Реал Бетис".