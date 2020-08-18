Харгривз призвал "Сити" купить Мартинеса

Лаутаро Мартинес Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз призвал "Манчестер Сити" купить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Накануне вечером Мартинес оформил дубль в победном для "Интера" полуфинале Лиги Европы против "Шахтера" (5:0). Теперь на счету Лаутаро уже 21 гол в этом сезоне.

Согласно слухам, 22-летний аргентинец рассматривается "Сити" в качестве возможного преемника для Серхио Агуэро, и Харгривз полностью одобряет эту кандидатуру.

"Я знаю, что "Манчестер Сити" ищет замену Агуэро, и Мартинес — тот, кто вам нужен. У него есть все. Он искусен, он летален в завершении атак. У него есть все, и ему только 22 года".

"В его лице "Барселона" или "Манчестер Сити" могут заполучить очень особенного игрока", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.


Метки Интер, Манчестер Сити, Мартинес, Харгривз

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 14:00

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  1. sausage 18.08.2020 14:49 # sausage
    Один призывает МЮ купить топового цз, другой дать Пепу денег на трансферы, третий - купить Мартинеса... и тд. Сук, проснулся так с бодуна и думаешь: дай-ка призову кого-нибудь что-нибудь сделать Прям как на ФАПЛе.

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  2. bes-ter 18.08.2020 14:29 # bes-ter
    Первый гол Шахтерам получился хорошим

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