Харгривз призвал "Сити" купить Мартинеса

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз призвал "Манчестер Сити" купить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Накануне вечером Мартинес оформил дубль в победном для "Интера" полуфинале Лиги Европы против "Шахтера" (5:0). Теперь на счету Лаутаро уже 21 гол в этом сезоне.



Согласно слухам, 22-летний аргентинец рассматривается "Сити" в качестве возможного преемника для Серхио Агуэро, и Харгривз полностью одобряет эту кандидатуру.



"Я знаю, что "Манчестер Сити" ищет замену Агуэро, и Мартинес — тот, кто вам нужен. У него есть все. Он искусен, он летален в завершении атак. У него есть все, и ему только 22 года".



"В его лице "Барселона" или "Манчестер Сити" могут заполучить очень особенного игрока", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.