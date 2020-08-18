Хави призвал "Сити" дать Гвардиоле денег на трансферы

Легенда "Барселоны" Хави считает, что "Манчестер Сити" должен поддержать своего главного тренера Хосепа Гвардиолу на трансферном рынке.

Сезон 2019/20 "Сити" завершил только с Кубком Лиги в активе, уступив титул Премьер-Лиги "Ливерпулю", проиграв "Арсеналу" в полуфинале Кубка Англии и вылетев от "Лиона" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Ранее этим летом "горожане" уже приобрели Натана Аке и Феррана Торреса, однако Хави, поигравший за Гвардиолу в "Барселоне", чувствует, что "Сити" нуждается в приглашении трех игроков топ-уровня.



"Пеп очень расстроен от того, что не выиграл ни Премьер-Лигу, ни Лигу Чемпионов. Это две цели, которые он хотел бы достичь".



"Особенно это касается Лиги Чемпионов, потому что "Манчестер Сити" никогда не выигрывал ее. Конечно, у них есть очень хорошие игроки, но Пеп нуждается в поддержке на трансферном рынке этим летом".



"Это не так, что они нуждаются в большом количестве приобретений — лишь в трех исключительных игроках. Мы знаем, что это будет недешево, но я бы хотел, чтобы Пеп получил деньги на перестройку", — сообщил Хави Daily Star.