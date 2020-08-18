Мерфи: "Неправильно сравнивать Магуайра с Ван Дейком"

Экс-игрок "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, то защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра нельзя сравнивать с Виргилом Ван Дейком.

Прошлым летом именно Магуайр отобрал у Ван Дейка звание самого дорогого защитника в мире, перебравшись в "Юнайтед" из "Лестера" за 80 миллионов фунтов.



На протяжении этого сезона Магуайра регулярно сравнивали с вице-капитаном "Ливерпуля" — и обычно эти сравнения были не в пользу Харри.



По мнению Мерфи, люди слишком суровы к Магуайру, требуя от того игры в соответствии со своим ценником.



"Как показал этот сезон, "Манчестер Юнайтед" должен улучшить свою игру в обороне".



"В случае с Харри Магуайром люди просто сравнивают его с Ван Дейком из-за ценника, и это неправильно. Нельзя сравнивать Магуайра с Ван Дейком — Ван Дейк лучше во всех отношениях. Магуайр никогда не станет Ван Дейком".



"Он никогда не будет так же быстр, он никогда не будет таким же хорошим распасовщиком. Он не станет Ван Дейком. Однако он сделал "Юнайтед" лучше и должен стать лучше сам".



"После возобновления сезона "Юнайтед" мало пропускал, и это в том числе его заслуга. Он сыграл почти каждую минуту каждого матча, хотя против "Севильи" смотрелся немного неуклюже, что можно понять".



"Поэтому будьте чуть снисходительнее к нему", — сообщил Мерфи talkSPORT.