Лукаку: "Юнайтед" провел очень хороший сезон"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что "красные дьяволы" провели очень хороший сезон.
Накануне Лукаку достиг рубежа в 33 гола за "Интер" с момента перехода из "Юнайтед" прошлым летом, поучаствовав в разгроме "Шахтера" со счетом 5:0.
Своим дублем Ромелу помог "Интеру" выйти в финал Лиги Европы, но встретиться там со своей бывшей командой бельгийцу оказалось не суждено — днем ранее "дьяволы" уступили "Севилье".
"Юнайтед" финишировал без трофеев, однако Лукаку считает этот сезон хорошим для Оле Гуннара Сульшера и его игроков.
"Юнайтед" старался изо всех сил. Думаю, они провели очень хороший сезон".
"Думаю, Оле потрудился на славу, как и его игроки. Заиграли Мартиаль и Рэшфорд, пришел в команду Гринвуд — я ожидал все это. Я очень рад за них. Они выглядят очень хорошо в преддверии следующего сезона", — сообщил Лукаку BT Sport.
18.08.2020 11:00
Просмотров: 545
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ахаха жирный троль)
(ответить)
еще один негр
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий