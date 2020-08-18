Лукаку: "Юнайтед" провел очень хороший сезон"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что "красные дьяволы" провели очень хороший сезон.

Накануне Лукаку достиг рубежа в 33 гола за "Интер" с момента перехода из "Юнайтед" прошлым летом, поучаствовав в разгроме "Шахтера" со счетом 5:0.



Своим дублем Ромелу помог "Интеру" выйти в финал Лиги Европы, но встретиться там со своей бывшей командой бельгийцу оказалось не суждено — днем ранее "дьяволы" уступили "Севилье".



"Юнайтед" финишировал без трофеев, однако Лукаку считает этот сезон хорошим для Оле Гуннара Сульшера и его игроков.



"Юнайтед" старался изо всех сил. Думаю, они провели очень хороший сезон".



"Думаю, Оле потрудился на славу, как и его игроки. Заиграли Мартиаль и Рэшфорд, пришел в команду Гринвуд — я ожидал все это. Я очень рад за них. Они выглядят очень хорошо в преддверии следующего сезона", — сообщил Лукаку BT Sport.