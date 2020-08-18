Коло Туре назвал слабое место Ван Дейка

Бывший защитник "Ливерпуля" Коло Туре заявил, что обнаружил одну слабость у вице-капитана "красных" Виргила Ван Дейка.

Благодаря своим успехам в период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заслужил репутацию лучшего центрального защитника в мире.



Однако Туре, который сейчас ассистирует Брендану Роджерсу в "Лестере", считает, что 29-летний голландец может быть уязвим при игре один на один.



"Он невероятный игрок. Игрок топ-уровня. Он быстрый, высокий, хорошо прыгает. У него есть техника. Он может перенаправлять игру своими длинными пасами. У него есть все".



"Но я не вижу большого количества попыток обыграть его один в один. На мой взгляд, в этом его слабость!"



"Он по-настоящему высок, и если ты попытаешься обыграть его с мячом, у него могут возникнуть трудности, однако он так умен".



"Он так умен, и поэтому хорошо отступает назад, но если ты очень агрессивно пойдешь на него один в один, думаю, ты можешь что-нибудь из этого извлечь".



"Он очень умный игрок. Рядом у него есть Джо Гомес, а также другие хорошие игроки. Он окружен хорошими игроками, и поэтому кажется, что ему легко, однако у него так много качеств", — цитирует Туре Liverpool Echo.