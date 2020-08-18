Коло Туре назвал слабое место Ван Дейка

Виргил Ван Дейк Бывший защитник "Ливерпуля" Коло Туре заявил, что обнаружил одну слабость у вице-капитана "красных" Виргила Ван Дейка.

Благодаря своим успехам в период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заслужил репутацию лучшего центрального защитника в мире.

Однако Туре, который сейчас ассистирует Брендану Роджерсу в "Лестере", считает, что 29-летний голландец может быть уязвим при игре один на один.

"Он невероятный игрок. Игрок топ-уровня. Он быстрый, высокий, хорошо прыгает. У него есть техника. Он может перенаправлять игру своими длинными пасами. У него есть все".

"Но я не вижу большого количества попыток обыграть его один в один. На мой взгляд, в этом его слабость!"

"Он по-настоящему высок, и если ты попытаешься обыграть его с мячом, у него могут возникнуть трудности, однако он так умен".

"Он так умен, и поэтому хорошо отступает назад, но если ты очень агрессивно пойдешь на него один в один, думаю, ты можешь что-нибудь из этого извлечь".

"Он очень умный игрок. Рядом у него есть Джо Гомес, а также другие хорошие игроки. Он окружен хорошими игроками, и поэтому кажется, что ему легко, однако у него так много качеств", — цитирует Туре Liverpool Echo.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Туре

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 10:00

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  1. superperez101 18.08.2020 11:41 # superperez101
    "Он так умен, и поэтому хорошо отступает назад, но если ты очень агрессивно пойдешь на него один в один, думаю, ты можешь что-нибудь из этого извлечь".

    Источник: http://fapl.ru/posts/80372/?c=1

    однако если ты очень агрессивно пойдешь на него один в один то практически 100% получишь в жбан или по хребту, очень-очень больно, да так что запомнишь это на всю жизнь и больше никогда не будешь так делать
    мало того, ты всем остальным расскажешь что так делать чревато

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  2. meshuggah 18.08.2020 11:06 # meshuggah
    пись пись на лузерку ору

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  3. gormartin 18.08.2020 10:55 # gormartin
    тупая негра

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  4. gunars 18.08.2020 10:46 # gunars
    херня, он от испуга сам отдаст мяч))

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  5. ars-lover 18.08.2020 10:39 # ars-lover
    но Пепе исправил это

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  6. chr1s8rown 18.08.2020 10:10 # chr1s8rown
    Он как раз таки один из лучших по один на один
    Его так долго никто не мог обыграть.

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  7. stamford-bridge 18.08.2020 10:05 # stamford-bridge
    из разряда "если бы да ка бы"

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  8. gavriil 18.08.2020 10:05 # gavriil
    Коко Туле.

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