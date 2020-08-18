Коло Туре назвал слабое место Ван Дейка
Бывший защитник "Ливерпуля" Коло Туре заявил, что обнаружил одну слабость у вице-капитана "красных" Виргила Ван Дейка.
Благодаря своим успехам в период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заслужил репутацию лучшего центрального защитника в мире.
Однако Туре, который сейчас ассистирует Брендану Роджерсу в "Лестере", считает, что 29-летний голландец может быть уязвим при игре один на один.
"Он невероятный игрок. Игрок топ-уровня. Он быстрый, высокий, хорошо прыгает. У него есть техника. Он может перенаправлять игру своими длинными пасами. У него есть все".
"Но я не вижу большого количества попыток обыграть его один в один. На мой взгляд, в этом его слабость!"
"Он по-настоящему высок, и если ты попытаешься обыграть его с мячом, у него могут возникнуть трудности, однако он так умен".
"Он так умен, и поэтому хорошо отступает назад, но если ты очень агрессивно пойдешь на него один в один, думаю, ты можешь что-нибудь из этого извлечь".
"Он очень умный игрок. Рядом у него есть Джо Гомес, а также другие хорошие игроки. Он окружен хорошими игроками, и поэтому кажется, что ему легко, однако у него так много качеств", — цитирует Туре Liverpool Echo.
18.08.2020 10:00
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"Он так умен, и поэтому хорошо отступает назад, но если ты очень агрессивно пойдешь на него один в один, думаю, ты можешь что-нибудь из этого извлечь".
Источник: http://fapl.ru/posts/80372/?c=1
однако если ты очень агрессивно пойдешь на него один в один то практически 100% получишь в жбан или по хребту, очень-очень больно, да так что запомнишь это на всю жизнь и больше никогда не будешь так делать
мало того, ты всем остальным расскажешь что так делать чревато
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пись пись на лузерку ору
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тупая негра
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херня, он от испуга сам отдаст мяч))
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но Пепе исправил это
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Он как раз таки один из лучших по один на один
Его так долго никто не мог обыграть.
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из разряда "если бы да ка бы"
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Коко Туле.
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