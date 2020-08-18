Райт: "Виллиан — великолепное приобретение для "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что "канониры" совершили отличное приобретение, подписав вингера Виллиана свободным агентом.

На прошлой неделе Виллиана перебрался в "Арсенал" из "Челси", получив на "Эмирейтс" контракт на три года. И хотя бразильцу уже 32 года, Райт не сомневается, что новичок принесет большую пользу своей новой команде.



"У нас образовалась эта бразильская диаспора, и приход игрока вроде Виллиана пойдет на пользу нашей молодежи, потому что он победитель. Чем больше победителей мы сможем заполучить, тем лучше".



"Давид Луис — победитель. Мне все равно, что говорят другие, я всегда буду защищать Давид Луиса, что бы ни случилось, потому что я знаю, что его сердце в правильном месте, и он хочет делать правильные вещи для нашего клуба. Думаю, он передаст это Виллиану, и Виллиан начнет чувствовать, что мы из себя представляем".



"Наличие двух опытных соотечественников только поможет Габриэлю Мартинелли. Я смотрю на это с точки зрения игроков, и это выигрышная ситуация во всех отношениях".



"Конечно, люди говорят о возрасте Виллиана и о том, откуда он перешел, но послушайте Микеля Артету и то, что он сказал про Виллиана".



"Конечно, это краткосрочное решение, но если вы посмотрите на текущую ситуацию с деньгами в клубе, то заполучить игрока такого калибра — это великолепное приобретение", — цитирует Райта Goal.