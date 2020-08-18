"Арсенал" договорился с Габриэлем

"Арсенал" достиг договоренности с центральным защитником "Лилля" Габриэлем Магальяэсом.

Укрепление центра защиты является одним из приоритетов для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на летнее трансферное окно, учитывая неважную игру команды в обороне в минувшем сезоне и неопределенные перспективы ряда футболистов, включая Калума Чемберса, Роба Холдинга и Сократиса Папастопулоса.



По информации The Times, "Арсенал" уже согласовал условия личного контракта с Габриэлем, а сейчас продвигается в переговорах с "Лиллем", который оценивает свою звезду в 27 миллионов фунтов.



22-летний бразилец интересен также ряду других клубов, однако в данный момент "Арсенал" видится фаворитом в этой борьбе.



При этом в "Лилле" ожидают, что Габриэль примет решение относительно своего будущего уже в начале следующей недели.