Виллиан в "Арсенале": что это значит?

"Челси" уже несколько раз отдавал "Арсеналу" ненужных ему футболистов, но случай Виллиана все-таки стоит особняком. Давайте разберемся, почему.

Идея отпустить Петра Чеха в "Арсенал" не вдохновляла Жозе Моуриньо, но легендарный для "Челси" голкипер получил персональное благословение Романа Абрамовича. Фрэнк Лэмпард не хотел видеть Давида Луиса в команде, и нового наставника "синих" слабо волновало то, что Луис теперь будет выступать за "Арсенал". Вряд ли в "Челси" беспокоились о том, что бразилец усилит защиту "канониров".



Можно вернуться в более отдаленное прошлое и вспомнить случай Вильяма Галласа. Француза из "Челси" буквально вытравили, чтобы тот стал частью сделки по Эшли Коулу. "Синие" забирали ключевого игрока "Арсенала" на пике, но их городские соседи обычно получали футболистов, в которых "Челси" больше не нуждался.



Нельзя сказать, что Виллиана на "Стэмфорд Бридж" пытались удержать любой ценой. Но клуб точно приложил для этого больше усилий, чем в предыдущих случаях. "Челси" даже отказался от внутреннего правила: не давать футболистам старше 30 лет контракт дольше, чем на год. 32-летнему Виллиану предложили соглашение на два сезона. "Арсенал" дал контракт на три года, и тут "Челси" разумно отступил. Клуб совсем недавно подписал Хакима Зийеша и Тимо Вернера, потому опций в атаке у Лэмпарда сейчас достаточно.



К Виллиану на "Стэмфорд Бридж" испытывали теплые чувства. Началось это с самого подписания бразильца. Знаменитая история августа 2013, когда бывший игрок "Шахтера" приехал в Лондон на медосмотр в "Тоттенхэме", а стал футболистом "Челси". Моуриньо переубедил самого игрока, а дружба владельцев "Челси" и "Анжи", которому тогда принадлежал Виллиан, помогла оформить сделку. Не полюбить вингера болельщики "синих" не могли: "Тоттенхэм" был просто унижен за пределами футбольного поля.



Виллиан сыграл за "Челси" 343 матча, забил 63 гола и сделал 65 ассистов. За семь лет в Западном Лондоне он успел выиграть два чемпионских титула, оба внутренних Кубка, а также трофей Лиги Европы. В целом, период Виллиана в "Челси" — это несомненный успех. Последние месяцы бразильца в команде также позволили считать, что Виллиан не сказал своего последнего слова. После карантина он был одним из лучших в составе команды, где на первый план вернулись ветераны. "Челси", уже усиливший атаку, был готов дать ему еще два года, и это хороший индикатор того, что Виллиан остается футболистом серьезного уровня.



Да, бразилец также один из тех футболистов, которые играют отрезками. На протяжении своей карьеры в "Челси" он почти всегда находился в тени Эдена Азара и выходил на первый план только в отдельных матчах. С другой стороны, по ходу провальной кампании 2015/16, когда Азар пропал с радаров, Виллиан был безоговорочно лучшим в составе "Челси". Это также стало особенностью бразильца — эффектнее всего он проявляет себя в дни, когда дела команды идут не лучшим образом. Если "Челси" оказывался в беде, надеяться оставалось на Виллиана. Его высоко ценил Моуриньо, его умение играть без мяча отмечал Лэмпард, а плохие отношения с Конте никак не были связаны с профессиональными качествами Виллиана. Вингер "синих" попал под раздачу по бразильскому признаку, как друг Давида Луиса.



Чех после своего перехода в "Арсенал" сдал, но с Виллианом этого произойти не должно. Точно не сразу. Сейчас он выглядит отличным подписанием для "канониров". Виллиан вряд ли станет лидером команды, не являясь игроком лидерского типажа в принципе. Вряд ли он выйдет на какие-то выдающиеся цифры, учитывая, что их в его карьере никогда не было. Но он не уступает в классе ни одному атакующему полузащитнику "канониров", на его стороне опыт, а также упомянутое умение проявлять себя в плохие для команды дни. У "Арсенала" таких дней будет немало. Команде пока не хватает общего класса, а от молодых игроков ждать стабильности наивно.



По трансферу Виллиана в "Арсенал" хватает вопросов, связанных с самой природой сделки. Это еще один клиент Киа Джурабчана, который уже устроил в клуб техническим директором Эду, а затем подписал Давида Луиса и Седрика Соареша. Луиса недавно продлили, что тоже вызвало критику руководства клуба, пытающегося таким образом поддержать отношения с Джурабчаном для будущих сделок.



Таковой сделкой становится Виллиан, которому 32, но которому при этом дают контракт на три года. Другая больная тема для "канониров" — длительный и роскошный контракт Месута Озила, удерживающий немца в клубе без игровой практики. И вот та же история. Виллиан не хотел покидать Лондон, был не против воссоединиться с другом Луисом и остаться в Премьер-Лиге. В этом трансфере слишком много составляющих, которые напрямую не касаются футбольных качеств новичка.



С другой стороны, так часто делается бизнес в современно футболе, и пост-венгеровский "Арсенал" постепенно принимает эти правила игры. И Виллиан, безотносительно всех этих нюансов, должен быть качественным дополнением к команде. Микель Артета, по слухам, полностью одобрял эту сделку, желая добавить атаке настолько опытного и по-прежнему классного исполнителя. Три года по контракту — скорее всего, вынужденная мера. Но провести сезон-два на хорошем уровне Виллиану все же по силам.



В отличие от Давида Луиса, Виллиан похож на усиление "Арсенала". Футболист, так сильно унизивший "Тоттенхэм", имеет шанс стать своим среди "канониров".



Иван Громиков специально для FAPL.ru