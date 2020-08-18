Давид Сильва перешел в "Реал Сосьедад"

Давид Сильва Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва обрел новый клуб, присоединившись к "Реал Сосьедад" в статусе свободного агента.

До недавних пор главным претендентом на Сильву считался "Лацио", однако в последний момент 34-летний испанец передумал и решил вернуться на родину.

Таким образом, спустя 10 лет после своего ухода из "Валенсии" Давид заключил контракт до 2022 года с "Реал Сосьедад", который минувший сезон завершил на шестом месте в Ла Лиге.

Добавим, последним матчем Сильвы за "Сити" стало поражение 1:3 от "Лиона" в четвертьфинале Лиги Чемпионов в минувшую субботу.


Метки Манчестер Сити, Реал Сосьедад, Сильва, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2020 01:30

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