Давид Сильва перешел в "Реал Сосьедад"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва обрел новый клуб, присоединившись к "Реал Сосьедад" в статусе свободного агента.
До недавних пор главным претендентом на Сильву считался "Лацио", однако в последний момент 34-летний испанец передумал и решил вернуться на родину.
Таким образом, спустя 10 лет после своего ухода из "Валенсии" Давид заключил контракт до 2022 года с "Реал Сосьедад", который минувший сезон завершил на шестом месте в Ла Лиге.
Добавим, последним матчем Сильвы за "Сити" стало поражение 1:3 от "Лиона" в четвертьфинале Лиги Чемпионов в минувшую субботу.
18.08.2020 01:30
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ЛЕГЕНДА!!! КОРОЛЬ!!!
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