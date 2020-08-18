Скоулз призвывает МЮ купить "доминирующего защитника" в помощь Магуайру

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз призвал "красных дьяволов" купить классного центрального защитника, чтобы скрыть "легкую слабость" Харри Магуайра.

Магуайр и его партнер по центру обороны Виктор Линделеф не лучшим образом провели проигранный "красными дьяволами" полуфинал Лиги Европы против "Севильи" в воскресенье вечером (2:1).



По мнению Скоулза, Магуайру, самому дорогому защитнику в мире, нужна поддержка, потому что в паре со слабым партнером и сам Харри выглядит неважно.



"Думаю, они могли бы купить центрального защитника, я постоянно это говорю. Не уверен, станет ли Линделф достаточно хорошим партнером для Магуайра. Думаю, им нужен доминирующий защитник рядом с ним".



"Если говорить об игре в обороне, то их крайние защитники в порядке. К их игре с мячом есть вопросы, но обороняются они нормально".



"Думаю, в последних 15-20 матчах у них очень хорошие показатели по игре в обороне — возможно, одни из лучших в лиге, так что нужно уважать это".



"Но я все равно думаю, что им нужен доминирующий центральный защитник рядом с Магуайром, чтобы скрыть легкую слабость последнего", — цитирует Скоулза Daily Mirror.