"Псих" вернулся в "Вест Хэм"

Дэвид Мойес и Стюарт Пирс Уладив свои разногласия с руководством "Вест Хэма", Стюарт Пирс вновь вошел в тренерский штаб Дэвида Мойеса.

Пирс по прозвищу "Псих" был ассистентом Мойеса в первый период работы Дэвида в лондонском клубе.

Затем Пирс позволил себе публично раскритиковать боссов "Вест Хэма", которые отказались от услуг Мойеса в мае 2018 и решили назначить главным тренером Мануэля Пеллегрини.

В результате, когда в декабре 2019 Мойеса позвали спасать ситуацию после проваленного Пеллегрини старта сезона, руководство клуба заблокировало возвращение Пирса.

Однако теперь все разногласия улажены, и 58-летний англичанин, также представлявший "Вест Хэм" как игрок, снова будет помогать Мойесу.

"Я напрямую поговорил с Дэвидом Салливаном и Каррен Брэйди, и это были крайне позитивные разговоры с ними обоими — они в восхищении по поводу моего возвращения", — заявил Пирс.


Метки Вест Хэм, Пирс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 23:00

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