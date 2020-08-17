"Псих" вернулся в "Вест Хэм"

Уладив свои разногласия с руководством "Вест Хэма", Стюарт Пирс вновь вошел в тренерский штаб Дэвида Мойеса.

Пирс по прозвищу "Псих" был ассистентом Мойеса в первый период работы Дэвида в лондонском клубе.



Затем Пирс позволил себе публично раскритиковать боссов "Вест Хэма", которые отказались от услуг Мойеса в мае 2018 и решили назначить главным тренером Мануэля Пеллегрини.



В результате, когда в декабре 2019 Мойеса позвали спасать ситуацию после проваленного Пеллегрини старта сезона, руководство клуба заблокировало возвращение Пирса.



Однако теперь все разногласия улажены, и 58-летний англичанин, также представлявший "Вест Хэм" как игрок, снова будет помогать Мойесу.



"Я напрямую поговорил с Дэвидом Салливаном и Каррен Брэйди, и это были крайне позитивные разговоры с ними обоими — они в восхищении по поводу моего возвращения", — заявил Пирс.