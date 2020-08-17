Де Хеа уверен, что останется первым номером "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что не боится возможной конкуренции со стороны Дина Хендерсона.

Как и в полуфинале Кубка Лиги против "Челси", накануне в полуфинале Лиги Европы против "Севильи" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выразил недоверие Серхио Ромеро и выпустил на ворота Де Хеа.



Самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги не запомнился ничем, кроме двух пропущенных голов, а "Юнайтед" потерпел поражение со счетом 2:1 и вылетел из турнира.



Тем не менее, 29-летний испанец не сомневается в том, что достоин и дальше быть первым номером "Юнайтед".



"Я верю в себя. Все эти годы я демонстрировал свои качества, поэтому я просто и дальше буду к услугам тренера. Я постоянно готов играть и помогать команде, как и всегда", — цитирует Де Хеа The Guardian.