Неко Уильямс заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Защитник "Ливерпуля" Неко Уильямс подписал новый пятилетний контракт с мерсисайдским клубом.
После своего дебюта в октябре 2019 Уильямс сыграл 11 матчей за первую команду "красных", включая шесть в Премьер-Лиге, что позволило ему получить золотую медаль.
На "Энфилде" возлагают большие надежды на 19-летнего валлийца, который поступил в академию клуба в возрасте шести лет.
Прибыв на тренировочный сбор вместе с командой Юргена Клоппа в Австрию, Уильямс первым делом заключил новую сделку, которая отражает достигнутый им прогресс.
17.08.2020 21:20
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