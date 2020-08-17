Неко Уильямс заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Неко Уильямс подписал новый пятилетний контракт с мерсисайдским клубом.

После своего дебюта в октябре 2019 Уильямс сыграл 11 матчей за первую команду "красных", включая шесть в Премьер-Лиге, что позволило ему получить золотую медаль.



На "Энфилде" возлагают большие надежды на 19-летнего валлийца, который поступил в академию клуба в возрасте шести лет.



Прибыв на тренировочный сбор вместе с командой Юргена Клоппа в Австрию, Уильямс первым делом заключил новую сделку, которая отражает достигнутый им прогресс.