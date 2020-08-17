"Тоттенхэм" отправил Скиппа в "Норвич"

Полузащитник "Тоттенхэма" Оливер Скипп перешел в "Норвич", где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.

Скипп является воспитанником академии "шпор" и находится в системе лондонского клуба с шести лет. Правда, за первую команду Оливер пока сыграл только 23 матча, включая 11 в минувшем сезоне.



Как сообщает Evening Standard, в услугах Скиппа были заинтересованы вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм", "Хаддерсфилд" и "Рединг" из Чемпионшипа, "Трабзонспор" из Турции, а также представляющие Бундеслигу "Вольфсбург" и "Арминя".



Однако 19-летний англичанин, лишь в прошлом месяце заключивший новый контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года, сделал выбор в пользу вылетевшего из Премьер-Лиги "Норвича", где надеется получить регулярную игровую практику.