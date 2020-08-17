"Байер" отпустит Хаверца только за 90 млн. фунтов

Кай Хаверц "Байер" потребовал от "Челси" заплатить 100 миллионов евро (90 млн. фунтов) за атакующего полузащитника Кая Хаверца — или забыть об игроке.

Этим летом "Челси" предоставилась возможность заполучить Хаверца, за которым весь сезон наблюдали европейские гранды, практически без конкуренции. "Бавария" лишь недавно подписала Лероя Сане, а "Реал" испытывает финансовые трудности.

На "Стэмфорд Бридж" надеялись, что непопадание "Байера" в Лигу Чемпионов и желание Кая присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда поможет им существенно сбить цену.

Однако Sky Sports сообщает, что "Байер" отпустит 21-летнего игрока сборной Германии только за полную цену. Именно об этом Хаверц и договорился со своим клубом.

И хотя Хаверц уже вступил в предпоследний год по своему контракту, в Леверкузене уверены, что смогут выгодно продать Кая и следующим летом, когда эффект от пандемии коронавируса ослабеет.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 20:00

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  1. largo-winch 17.08.2020 20:08 # largo-winch
    кроме Челси существует хоть мнимый интерес со стороны других клубов? Так вот, пошли эти фармацевты НАХУ!1 со своими 90 млн.
    за Эти деньги пенсы купят 2 игроков из АПЛ и добьются большего, чем может предложить этот тощий ленивый еблан из бундестима

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  2. farot 17.08.2020 20:06 # farot
    Довыебуются и Бавария его бесплатно заберет
    ахахахаха

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