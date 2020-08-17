"Байер" отпустит Хаверца только за 90 млн. фунтов

"Байер" потребовал от "Челси" заплатить 100 миллионов евро (90 млн. фунтов) за атакующего полузащитника Кая Хаверца — или забыть об игроке.

Этим летом "Челси" предоставилась возможность заполучить Хаверца, за которым весь сезон наблюдали европейские гранды, практически без конкуренции. "Бавария" лишь недавно подписала Лероя Сане, а "Реал" испытывает финансовые трудности.



На "Стэмфорд Бридж" надеялись, что непопадание "Байера" в Лигу Чемпионов и желание Кая присоединиться к команде Фрэнка Лэмпарда поможет им существенно сбить цену.



Однако Sky Sports сообщает, что "Байер" отпустит 21-летнего игрока сборной Германии только за полную цену. Именно об этом Хаверц и договорился со своим клубом.



И хотя Хаверц уже вступил в предпоследний год по своему контракту, в Леверкузене уверены, что смогут выгодно продать Кая и следующим летом, когда эффект от пандемии коронавируса ослабеет.