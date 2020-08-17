"Юнайтед" может купить Дугласа Косту вместо Санчо
"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на вингера "Ювентуса" Дугласа Косту как на альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".
Судя по последним высказываниям боссов "Боруссии", Санчо не покинет Дортмунд в это трансферное окно, и теперь "Юнайтед" вынужден искать другого футболиста для усиления фланговой игры.
По информации Sky Sports, "красные дьяволы" решительно настроены приобрести вингера в ближайшие недели, и Коста видится реальной альтернативой Санчо.
Скауты "Юнайтед" внимательно следили за Дугласом на протяжении этого сезона, и теперь клуб с "Олд Траффорд" может сделать свое предложение, если вариант с Санчо окончательно отпадет.
Коста, которому в следующем месяце исполнится 30 лет, выступает за "Ювентус" с 2017 года. До этого бразилец поиграл в Европе за "Баварию" и "Шахтер".
17.08.2020 19:00
Просмотров: 643
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Молодость в атаке у МЮ зашкаливает.
Надо и опытом разбавить
(ответить)
норм, как раз место пассажира с огромной личкой освободилось
(ответить)
Когда в Баварке был так топово выгледел на поле! Шустрый быстрый и т.д. теперь незнаю уже 30, будет тормозом как наш бывший Вилли притормаживал атаки...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий