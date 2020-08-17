"Юнайтед" может купить Дугласа Косту вместо Санчо

Дуглас Коста "Манчестер Юнайтед" обратил внимание на вингера "Ювентуса" Дугласа Косту как на альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".

Судя по последним высказываниям боссов "Боруссии", Санчо не покинет Дортмунд в это трансферное окно, и теперь "Юнайтед" вынужден искать другого футболиста для усиления фланговой игры.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" решительно настроены приобрести вингера в ближайшие недели, и Коста видится реальной альтернативой Санчо.

Скауты "Юнайтед" внимательно следили за Дугласом на протяжении этого сезона, и теперь клуб с "Олд Траффорд" может сделать свое предложение, если вариант с Санчо окончательно отпадет.

Коста, которому в следующем месяце исполнится 30 лет, выступает за "Ювентус" с 2017 года. До этого бразилец поиграл в Европе за "Баварию" и "Шахтер".


Метки Коста, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 643

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 17.08.2020 19:36 # farot
    Молодость в атаке у МЮ зашкаливает.
    Надо и опытом разбавить

    (ответить)

  2. liverfun 17.08.2020 19:30 # liverfun
    норм, как раз место пассажира с огромной личкой освободилось

    (ответить)

  3. chelsiukpro 17.08.2020 19:23 # chelsiukpro
    Когда в Баварке был так топово выгледел на поле! Шустрый быстрый и т.д. теперь незнаю уже 30, будет тормозом как наш бывший Вилли притормаживал атаки...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: