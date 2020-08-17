"Сити" поставит статую в честь Давида Сильвы
"Манчестер Сити" увековечит память о покидающем клуб полузащитнике Давиде Сильвы с помощью статуи близ своего стадиона "Этихад".
Напомним, что Сильва еще прошлым летом объявил, что сезон 2019/20 станет для него 10-м и одновременно последним в "Сити". Поражением 1:3 от "Лиона" в минувшую субботу Давид завершил свою карьеру в английском клубе.
Сильва покидает "Сити" как настоящая легенда. За эти 10 сезонов на "Этихад" 34-летний испанец выиграл с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги, навсегда вписав свое имя в историю клуба.
"Сити" обещает открыть статую, посвященную Давиду, в 2021 году. Рядом появится и анонсированный ранее монумент в честь Венсана Компани, покинувшего клуб прошлым летом.
"Давид — трансформационный игрок, тихий лидер, который вдохновлял каждого вокруг себя. Статуя Давида станет постоянным напоминанием о тех чудесных моментах, которые он подарил нам — не только как невероятный футболист, но и как тот, кто всегда вдохновляющим образом и с огромным достоинством представлял клуб", — сообщил президент "Сити" Халдун Аль-Мубарак.
17.08.2020 18:00
Просмотров: 526
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хороший игрок,но ошибся с командой. Ноль финалов.
(ответить)
Ну тогда всем готовьте)))) он хуй клал на сити...если бы его барса и реал позвал съебался бы сразу...
(ответить)
Правильно. Хуесосов, променявших карьеру на деньги, надо знать в лицо.
(ответить)
Там будет указано, что он никогда не был в финале ЛЧ с голубыми хуесосами?
(ответить)
Похвально! Как никак лучший наемник в истории
(ответить)
Нищеброды по легендам.
(ответить)
Патч сделайте на плече ему с 0 кубками!
(ответить)
ебать орэо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий