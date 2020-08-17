"Сити" поставит статую в честь Давида Сильвы

"Манчестер Сити" увековечит память о покидающем клуб полузащитнике Давиде Сильвы с помощью статуи близ своего стадиона "Этихад".

Напомним, что Сильва еще прошлым летом объявил, что сезон 2019/20 станет для него 10-м и одновременно последним в "Сити". Поражением 1:3 от "Лиона" в минувшую субботу Давид завершил свою карьеру в английском клубе.



Сильва покидает "Сити" как настоящая легенда. За эти 10 сезонов на "Этихад" 34-летний испанец выиграл с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги, навсегда вписав свое имя в историю клуба.



"Сити" обещает открыть статую, посвященную Давиду, в 2021 году. Рядом появится и анонсированный ранее монумент в честь Венсана Компани, покинувшего клуб прошлым летом.



"Давид — трансформационный игрок, тихий лидер, который вдохновлял каждого вокруг себя. Статуя Давида станет постоянным напоминанием о тех чудесных моментах, которые он подарил нам — не только как невероятный футболист, но и как тот, кто всегда вдохновляющим образом и с огромным достоинством представлял клуб", — сообщил президент "Сити" Халдун Аль-Мубарак.