"Сити" поставит статую в честь Давида Сильвы

Давид Сильва "Манчестер Сити" увековечит память о покидающем клуб полузащитнике Давиде Сильвы с помощью статуи близ своего стадиона "Этихад".

Напомним, что Сильва еще прошлым летом объявил, что сезон 2019/20 станет для него 10-м и одновременно последним в "Сити". Поражением 1:3 от "Лиона" в минувшую субботу Давид завершил свою карьеру в английском клубе.

Сильва покидает "Сити" как настоящая легенда. За эти 10 сезонов на "Этихад" 34-летний испанец выиграл с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги, навсегда вписав свое имя в историю клуба.

"Сити" обещает открыть статую, посвященную Давиду, в 2021 году. Рядом появится и анонсированный ранее монумент в честь Венсана Компани, покинувшего клуб прошлым летом.

"Давид — трансформационный игрок, тихий лидер, который вдохновлял каждого вокруг себя. Статуя Давида станет постоянным напоминанием о тех чудесных моментах, которые он подарил нам — не только как невероятный футболист, но и как тот, кто всегда вдохновляющим образом и с огромным достоинством представлял клуб", — сообщил президент "Сити" Халдун Аль-Мубарак.


Метки Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 526

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  1. dragon 17.08.2020 18:23 # dragon
    Хороший игрок,но ошибся с командой. Ноль финалов.

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  2. armaha 17.08.2020 18:15 # armaha
    Ну тогда всем готовьте)))) он хуй клал на сити...если бы его барса и реал позвал съебался бы сразу...

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  3. van-dijk 17.08.2020 18:14 # van-dijk
    Правильно. Хуесосов, променявших карьеру на деньги, надо знать в лицо.

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  4. stevens 17.08.2020 18:09 # stevens
    Там будет указано, что он никогда не был в финале ЛЧ с голубыми хуесосами?

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  5. largo-winch 17.08.2020 18:06 # largo-winch
    Похвально! Как никак лучший наемник в истории

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  6. chr1s8rown 17.08.2020 18:04 # chr1s8rown
    Нищеброды по легендам.

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  7. weorlfc 17.08.2020 18:01 # weorlfc
    Патч сделайте на плече ему с 0 кубками!

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  8. bangladesh 17.08.2020 18:00 # bangladesh
    ебать орэо

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