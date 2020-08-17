Заха стал целью для ПСЖ, "Боруссии" и "Монако"

ПСЖ, дортмундская "Боруссия" и "Монако" заинтересованы в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.

Вот уже более года Заха пытается уйти из "Пэлас" на повышение. Прошлым летом переманить Уилфрида с "Селхерст Парк" безуспешно пытались "Арсенал" и "Эвертон" — "орлы" затребовали 80 миллионов фунтов в качестве компенсации.



По информации Sky Sports, "Пэлас" готов отпустить своего лучшего игрока, но по правильной цене. У 27-летнего вингера сборной Кот-д'Ивуара остается еще три года по контракту, поэтому лондонский клуб чувствует себя комфортно в этой ситуации.



Интерес ПСЖ и "Боруссии" к Захе связан с неопределенностью насчет будущего Неймара и Джейдона Санчо, соответственно.