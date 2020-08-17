Клопп возьмет отпуск на год после ухода из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что собирается отправиться в творческий отпуск на целый год после ухода из мерсисайдского клуба.

В декабре Клопп заключил новый контракт с "Ливерпулем" до 2024 года, и с тех пор уже неоднократно намекал, что это будет его последний контракт — с "красными" или в карьере вообще.



В данный момент 53-летний немец лишь обещает, что не возьмется за другую работу сразу после ухода из "Ливерпуля", когда бы это ни случилось.



"Я сделаю перерыв на год, а затем посмотрю, скучаю ли я по футболу. Если я скажу "нет", это будет означать конец для Юргена Клоппа как тренера".



"Если однажды я перестану быть тренером, по одной вещи я не буду скучать: по зверскому напряжению непосредственно перед матчем. Это ничуть не приятно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.