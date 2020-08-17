"Саутгемптон" заключил новый контракт со своим капитаном

"Саутгемптон" заключил новый пятилетний контракт со своим капитаном Джеймсом Уорд-Проузом.

Уорд-Проуз находится в системе клуба с "Сент-Мэри" с восьми лет, сыграв 278 матчей и забив 24 гола с момента своего дебюта за первую команду в октябре 2011.



В завершившемся сезоне Премьер-Лиги 25-летний полузащитник сыграл каждую минуту каждого матча команды Ральфа Хазенхюттля, на финише кампании приняв капитанскую повязку из рук Пьер-Эмиль Хейбьерга, который теперь будет выступать за "Тоттенхэм".



"Думаю, каждый знает, что этот клуб очень близок моему сердцу. Я начинал здесь в восемь лет и просто хотел попасть в первую команду. Я так сильно люблю клуб благодаря людям, которые в нем работают, и созданным здесь условиям, которые позволили мне последовать за своей мечтой и стать профессиональным футболистом", — сообщил Уорд-Проуз после подписания нового контракта.