Сульшер требует усиление
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает поражение 2:1 от "Севильи" свидетельством того, что состав его команда нуждается в усилении.
Накануне вечером "красные дьяволы" проиграли свой третий полуфинал в этом сезоне, завершив выступление в Лиге Европы.
Таким образом, "Юнайтед" остался без трофеев по итогам сезона 2019/20, хотя и попал в Лигу Чемпионов. А чтобы сделать следующий шаг, Сульшеру нужны новички.
"Нам нужно укрепить свой состав, потому что нас ждет длинный сезон. Мы продолжим подстегивать себя и продолжим требовать от игроков больше, но повторюсь, мы ищем усиление".
"Это странно, потому что лига стартует очень скоро, а трансферное окно будет открыто так долго. Поэтому мы должны быть хороши в обоих отношениях, действуя с умом".
"У нас будет пара недель отдыха, прежде чем мы снова приступим к работе. Мы должны отряхнуться и убедиться, что мы готовы и свежи, чтобы начать заново", — цитирует Сульшера Sky Sports.
17.08.2020 15:00
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Последние комментарии:
И что теперь без маура что то выиграли ???
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Зачем усиление если тактика заключается чтобы упасть в штрафной? (:
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А что пусть купит Месси и Коутинью. Поглядим хоть на них.
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Не плохо было б тренерскую позицию усилить
Ну или на крайняк рот сафа
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и все равно ничего не поможет
все это уже было
пока эта бесхребетная вошь танцует на тренерском мостике - так и будут только лишь подавать надежды
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