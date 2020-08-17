Сульшер требует усиление

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает поражение 2:1 от "Севильи" свидетельством того, что состав его команда нуждается в усилении.

Накануне вечером "красные дьяволы" проиграли свой третий полуфинал в этом сезоне, завершив выступление в Лиге Европы.



Таким образом, "Юнайтед" остался без трофеев по итогам сезона 2019/20, хотя и попал в Лигу Чемпионов. А чтобы сделать следующий шаг, Сульшеру нужны новички.



"Нам нужно укрепить свой состав, потому что нас ждет длинный сезон. Мы продолжим подстегивать себя и продолжим требовать от игроков больше, но повторюсь, мы ищем усиление".



"Это странно, потому что лига стартует очень скоро, а трансферное окно будет открыто так долго. Поэтому мы должны быть хороши в обоих отношениях, действуя с умом".



"У нас будет пара недель отдыха, прежде чем мы снова приступим к работе. Мы должны отряхнуться и убедиться, что мы готовы и свежи, чтобы начать заново", — цитирует Сульшера Sky Sports.