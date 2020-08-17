Сульшер требует усиление

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает поражение 2:1 от "Севильи" свидетельством того, что состав его команда нуждается в усилении.

Накануне вечером "красные дьяволы" проиграли свой третий полуфинал в этом сезоне, завершив выступление в Лиге Европы.

Таким образом, "Юнайтед" остался без трофеев по итогам сезона 2019/20, хотя и попал в Лигу Чемпионов. А чтобы сделать следующий шаг, Сульшеру нужны новички.

"Нам нужно укрепить свой состав, потому что нас ждет длинный сезон. Мы продолжим подстегивать себя и продолжим требовать от игроков больше, но повторюсь, мы ищем усиление".

"Это странно, потому что лига стартует очень скоро, а трансферное окно будет открыто так долго. Поэтому мы должны быть хороши в обоих отношениях, действуя с умом".

"У нас будет пара недель отдыха, прежде чем мы снова приступим к работе. Мы должны отряхнуться и убедиться, что мы готовы и свежи, чтобы начать заново", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 719

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Последние комментарии:




  1. df1992 17.08.2020 15:24 # df1992
    И что теперь без маура что то выиграли ???

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  2. weorlfc 17.08.2020 15:22 # weorlfc
    Зачем усиление если тактика заключается чтобы упасть в штрафной? (:

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  3. scouser2005 17.08.2020 15:15 # scouser2005
    А что пусть купит Месси и Коутинью. Поглядим хоть на них.

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  4. unclearness 17.08.2020 15:14 # unclearness
    Не плохо было б тренерскую позицию усилить
    Ну или на крайняк рот сафа

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  5. superperez101 17.08.2020 15:10 # superperez101
    и все равно ничего не поможет
    все это уже было
    пока эта бесхребетная вошь танцует на тренерском мостике - так и будут только лишь подавать надежды

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