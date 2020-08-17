Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани завершил игровую карьеру и теперь полностью погрузится в тренерскую работу.

Отыграв за "Сити" 11 сезонов, прошлым летом Компани ушел на роль играющего тренера "Андерлехта", однако после провального старта кампании 2019/20 сложил с себя тренерские обязанности и сосредоточился на игре в футбол.



А сегодня, на следующий день после вылета своего бывшего клуба из Лиги Чемпионов, Венсан объявил, что больше не будет играть в футбол.



Таким образом, 34-летний бельгиец становится главным тренером "Андерлехта", меняя на этом посту Франка Веркаутерена.



"Я хочу полностью сосредоточиться на своей роли тренера и посвятить этому 100 процентов своего времени. Поэтому я перестаю быть футболистом. Наши амбиции и наша жажда успеха остаются прежними. Я хочу провести в клубе минимум четыре сезона и доказать, что "Андерлехт" способен играть в современный футбол и добиваться результатов", — сообщил Компани.