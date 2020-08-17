Компани завершил игровую карьеру

Венсан Компани Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани завершил игровую карьеру и теперь полностью погрузится в тренерскую работу.

Отыграв за "Сити" 11 сезонов, прошлым летом Компани ушел на роль играющего тренера "Андерлехта", однако после провального старта кампании 2019/20 сложил с себя тренерские обязанности и сосредоточился на игре в футбол.

А сегодня, на следующий день после вылета своего бывшего клуба из Лиги Чемпионов, Венсан объявил, что больше не будет играть в футбол.

Таким образом, 34-летний бельгиец становится главным тренером "Андерлехта", меняя на этом посту Франка Веркаутерена.

"Я хочу полностью сосредоточиться на своей роли тренера и посвятить этому 100 процентов своего времени. Поэтому я перестаю быть футболистом. Наши амбиции и наша жажда успеха остаются прежними. Я хочу провести в клубе минимум четыре сезона и доказать, что "Андерлехт" способен играть в современный футбол и добиваться результатов", — сообщил Компани.


Метки Андерлехт, Компани, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 14:00

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  1. mc-od 17.08.2020 15:23 # mc-od
    КОРОЛЬ!!!

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  2. stevens 17.08.2020 14:47 # stevens
    Поздравляю. Так и не выиграл ЛЧ, гандонище ссаное.

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  3. dragon 17.08.2020 14:17 # dragon
    ноль финалов

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  4. gormartin 17.08.2020 14:17 # gormartin
    почему всех добоебов после карьеры футбола тянет в тренеры

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  5. sterlyad 17.08.2020 14:06 # sterlyad
    Сердце сита, диспетчер сита

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  6. arhangel777 17.08.2020 14:02 # arhangel777
    Кэп, удачи!

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