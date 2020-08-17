"Челси" хочет купить и Данка, и Стоунса
"Челси" хочет укрепить свой центр обороны не только Льюисом Данком из "Брайтона", но и Джоном Стоунсом из "Манчестер Сити".
Напомним, об интересе "Челси" к Данку стало известно в минувший уикенд. The Sun утверждает, что "синие" близки к приобретению 28-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.
По информации Daily Mirror, "Челси" действительно собирается купить Льюиса, но вместе с тем сохраняет интерес к 26-летнему Стоунсу, чьи перспективы на "Этихад" выглядят сомнительно, учитывая приход Натана Аке.
По слухам, что Джон может быть доступен всего за 20 млн. фунтов — значительно дешевле тех 47 млн. фунтов, за которые переходил в "Сити" из "Эвертона" четыре года назад. Также не исключен вариант с арендой.
Добавим, что Стоунс сыграл только 25 матчей за "Сити" в сезоне 2019/20, включая 16 в Премьер-Лиге.
17.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
Эхехехех, всем фаплом ждём
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Хахахаха хоть бы перешли, тогда пенсы сами выпиляться из гонки за титул, еххехехе
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а Облак, а Хаверц, наепали опять шолси всех)
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Видать, Челче позарез хочет купить как можно больше англичан. Значит, Баркли уйдёт.
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Надеюсь утка)
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"купитЬ" блеать!
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Топчики подъехали)
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Пиздец))))
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