"Челси" хочет купить и Данка, и Стоунса

Джон Стоунс "Челси" хочет укрепить свой центр обороны не только Льюисом Данком из "Брайтона", но и Джоном Стоунсом из "Манчестер Сити".

Напомним, об интересе "Челси" к Данку стало известно в минувший уикенд. The Sun утверждает, что "синие" близки к приобретению 28-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов.

По информации Daily Mirror, "Челси" действительно собирается купить Льюиса, но вместе с тем сохраняет интерес к 26-летнему Стоунсу, чьи перспективы на "Этихад" выглядят сомнительно, учитывая приход Натана Аке.

По слухам, что Джон может быть доступен всего за 20 млн. фунтов — значительно дешевле тех 47 млн. фунтов, за которые переходил в "Сити" из "Эвертона" четыре года назад. Также не исключен вариант с арендой.

Добавим, что Стоунс сыграл только 25 матчей за "Сити" в сезоне 2019/20, включая 16 в Премьер-Лиге.


Метки Брайтон, Данк, Манчестер Сити, Стоунс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 978

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  1. januzaj00 17.08.2020 13:41 # januzaj00
    Эхехехех, всем фаплом ждём

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  2. mikkiynwa 17.08.2020 13:40 # mikkiynwa
    Хахахаха хоть бы перешли, тогда пенсы сами выпиляться из гонки за титул, еххехехе

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  3. scauzer11 17.08.2020 13:30 # scauzer11
    а Облак, а Хаверц, наепали опять шолси всех)

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  4. hachidlo 17.08.2020 13:29 # hachidlo
    Видать, Челче позарез хочет купить как можно больше англичан. Значит, Баркли уйдёт.

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  5. vlado 17.08.2020 13:25 # vlado
    Надеюсь утка)

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  6. chelsea88 17.08.2020 13:08 # chelsea88
    "купитЬ" блеать!

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  7. slavik92 17.08.2020 13:07 # slavik92
    Топчики подъехали)

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  8. thegodfather 17.08.2020 13:01 # thegodfather
    Пиздец))))

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