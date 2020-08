Светская хроника за понедельник

Лионель Месси собрался в "Манчестер Сити". Джейдон Санчо не прекращает переговоры с "Манчестер Юнайтед". "Арсеналу" не удалось приобрести Уссема Ауара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" открыта к предложениям насчет нападающего Антуана Гризманна, лишь год назад купленного у "Атлетико" за 107 миллионов фунтов. (Sport)



Лионель Месси сообщил "Барселоне", что хочет немедленно покинуть клуб, и "Манчестер Сити" является главным претендентом на аргентинца. (Esporte Interativo)



"Лацио" боится упустить полузащитника "Сити" Давида Сильву, который игнорирует звонки из Рима, чтобы подтвердить трансфер. (Corriere dello sport)



Вингер Джейдон Санчо продолжает переговоры с "Манчестер Юнайтед" об условиях личного контракта и может попытаться оказать давление на дортмундскую "Боруссию". (Sky Sports)



"Ювентус" может попытаться выменять своего нападающего Пауло Дибалу на полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Tuttosport)



"Интер" хочет защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Metro)



"Лион" отклонил предложение "Арсенала" в 44 млн. фунтов плюс Маттео Гендузи за полузащитника Уссема Ауара. (L'Equipe)



"Ювентус" готов продать левого защитника Алекса Сандро в "Челси" за 36.2 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



"Челси" и "Эвертон" заинтересованы в голкипере "Уотфорда" Бене Фостере. (The Sun)



"Наполи" опережает "Челси" и "Эвертон" в борьбе за левого защитника Серхио Регилона, принадлежащего "Реалу". (Calciomercato)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет нападающего "Майнца" Робина Квайсона. (Bild)



"Ньюкасл" готов заплатить 12 млн. фунтов за полузащитника "Эвертона" Тома Дэвиса. (Daily Mail)



"Лестер" видит в голкипере "Севильи" Серхио Рико замену для Каспера Шмейхеля, которого сватают в "Челси" и "Юнайтед". (Daily Mirror)



"Лестер" столкнется с конкуренцией со стороны ПСЖ в борьбе за крайнего защитник "Аталанты" Тимоти Кастаня. (Calciomercato)



Другое



"Сити" позовет Маурисио Почеттино в случае расставания со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой. (The Sun)



Но Гвардиола уже договаривается о новом контракте. (The Telegraph)



Если инвесторы из Сингапура купят "Ньюкасл", то назначат главным тренером легенду клуба Алана Ширера. (The Sun)



Тьерри Анри стал неожиданным претендентом на роль следующего главного тренера "Барселоны". (Diario Sport)



Но фаворитом на замену Кике Сетьену в "Барселоне" является экс-наставник "Эвертона" Рональд Куман. (Sky Sports)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выиграл борьбу за власть у Рауля Санллехи и после ухода испанского директора будет иметь последнее слово в вопросе трансферов. (The Times)



Титульный спонсор "Саутгемптона" LD Sports собирается разорвать контракт стоимостью 7.5 млн. фунтов в год с английским клубом из-за проблем на родном рынке в Китае. (Daily Mail)



В сеть утекло предполагаемое расписание первого тура нового сезона Премьер-Лиги. "Юнайтед" должен сыграть против "Арсенала". (talkSPORT)



Неизвестный кирпичом разбил витрину бара, принадлежащего жене экс-нападающего сборной Англии Эмиля Хески. (Daily Mirror)