Джо Харт близок к переходу в "Тоттенхэм"

Джо Харт "Тоттенхэм" близок к подписанию контракта с голкипером Джо Хартом, который доступен свободным агентом.

Ранее этим летом "шпоры" попрощались с Михелом Вормом, и теперь главный тренер Жозе Моуриньо хочет добавить конкуренции своему первому номеру Уго Льорису, несмотря на наличие Пауло Гассаниги, сыгравшего 17 матчей в минувшем сезоне.

33-летний Харт, которого также сватали в "Лидс", привлекателен для "Тоттенхэма" благодаря своему опыту, отсутствию необходимости платить компенсацию другому клубу и статусу доморощенного игрока.

Проведя два последних сезона на "Терф Мур" в качестве дублера для Ника Поупа, теперь экс-голкипер "Манчестер Сити" направляется в Северный Лондон для прохождения медобследования, сообщает The Telegraph.


Метки Тоттенхэм, Харт

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 11:00

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  1. jack-4poker 17.08.2020 12:03 # jack-4poker
    заджохартил

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  2. dark-lord 17.08.2020 11:17 # dark-lord
    Как бэкап отличный выбор. Вот только зачем это Харту... я думал он играть хочет, а не на ЗП сидеть. Хотя будет ЛЕ же, мб там поиграет.

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  3. gormartin 17.08.2020 11:15 # gormartin
    ну уж получше будет самого дорого голкипера мира

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  4. sterlyad 17.08.2020 11:09 # sterlyad
    Думал сдох
    Михайло зачем так пугать

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  5. rashford39 17.08.2020 11:01 # rashford39
    Идеально для Харта

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