Джо Харт близок к переходу в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" близок к подписанию контракта с голкипером Джо Хартом, который доступен свободным агентом.

Ранее этим летом "шпоры" попрощались с Михелом Вормом, и теперь главный тренер Жозе Моуриньо хочет добавить конкуренции своему первому номеру Уго Льорису, несмотря на наличие Пауло Гассаниги, сыгравшего 17 матчей в минувшем сезоне.



33-летний Харт, которого также сватали в "Лидс", привлекателен для "Тоттенхэма" благодаря своему опыту, отсутствию необходимости платить компенсацию другому клубу и статусу доморощенного игрока.



Проведя два последних сезона на "Терф Мур" в качестве дублера для Ника Поупа, теперь экс-голкипер "Манчестер Сити" направляется в Северный Лондон для прохождения медобследования, сообщает The Telegraph.