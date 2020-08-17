Джо Харт близок к переходу в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" близок к подписанию контракта с голкипером Джо Хартом, который доступен свободным агентом.
Ранее этим летом "шпоры" попрощались с Михелом Вормом, и теперь главный тренер Жозе Моуриньо хочет добавить конкуренции своему первому номеру Уго Льорису, несмотря на наличие Пауло Гассаниги, сыгравшего 17 матчей в минувшем сезоне.
33-летний Харт, которого также сватали в "Лидс", привлекателен для "Тоттенхэма" благодаря своему опыту, отсутствию необходимости платить компенсацию другому клубу и статусу доморощенного игрока.
Проведя два последних сезона на "Терф Мур" в качестве дублера для Ника Поупа, теперь экс-голкипер "Манчестер Сити" направляется в Северный Лондон для прохождения медобследования, сообщает The Telegraph.
17.08.2020 11:00
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Последние комментарии:
заджохартил
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Как бэкап отличный выбор. Вот только зачем это Харту... я думал он играть хочет, а не на ЗП сидеть. Хотя будет ЛЕ же, мб там поиграет.
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ну уж получше будет самого дорого голкипера мира
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Думал сдох
Михайло зачем так пугать
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Идеально для Харта
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