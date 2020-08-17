Bellagraph Nova Group обсуждает покупку "Ньюкасла"

Мультинациональная компания с владельцами из Сингапура Bellagraph Nova Group (BNG) объявила, что ведет переговоры о приобретении "Ньюкасла".

Напомним, в конце прошлого месяца Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



По словам исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса, предполагаемый покупатель отказался от предложения лиги организовать независимый арбитраж и определить, кто на самом деле будет владеть клубом.



Однако Эшли по-прежнему хочет избавиться от актива, к которому потерял всякий интерес, и желательно — поскорее, а сорвавшаяся сделка с саудитами привлекла внимание других инвесторов.



"Основатели Bellagraph Nova Group еще 10 августа предоставили письмо о намерениях, как и подтверждение наличия средств", — говорится в заявлении BNG.



Также BNG сообщает, что заручилась поддержкой бывшего капитана "Ньюкасла" Алана Ширера и экс-игрока "сорок" Майкла Чопры.



Добавим, Bellagraph Nova Group является глобальным конгломератом и имеет более 30 активов в 100 странах мира, за прошлый год заработав 12 миллионов долларов.