Bellagraph Nova Group обсуждает покупку "Ньюкасла"
Мультинациональная компания с владельцами из Сингапура Bellagraph Nova Group (BNG) объявила, что ведет переговоры о приобретении "Ньюкасла".
Напомним, в конце прошлого месяца Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
По словам исполнительного директора Премьер-Лиги Ричарда Мастерса, предполагаемый покупатель отказался от предложения лиги организовать независимый арбитраж и определить, кто на самом деле будет владеть клубом.
Однако Эшли по-прежнему хочет избавиться от актива, к которому потерял всякий интерес, и желательно — поскорее, а сорвавшаяся сделка с саудитами привлекла внимание других инвесторов.
"Основатели Bellagraph Nova Group еще 10 августа предоставили письмо о намерениях, как и подтверждение наличия средств", — говорится в заявлении BNG.
Также BNG сообщает, что заручилась поддержкой бывшего капитана "Ньюкасла" Алана Ширера и экс-игрока "сорок" Майкла Чопры.
Добавим, Bellagraph Nova Group является глобальным конгломератом и имеет более 30 активов в 100 странах мира, за прошлый год заработав 12 миллионов долларов.
17.08.2020 10:00
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12 миллионов долларов за год? Тут опечатка?
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ну так Ньюкасл чемпик или нет?)
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