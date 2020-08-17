Де Брюйне не считает, что "Сити" многого не хватает для победы в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что его команда не так уж далека от победы в Лиге Чемпионов.

В минувшую субботу "горожане" проиграли "Лиону" со счетом 1:3 в Лиссабоне, третий сезон подряд сойдя с дистанции в Лиге Чемпионов на стадии 1/4 финала.



Однако на сей раз Де Брюйне объясняет неудачу "маленькими деталями" и считает, что его команде не нужно многое менять, чтобы, наконец, завоевать европейский трофей.



"Жаль, что так вышло, потому что у нас были большие надежды на успех в этом году".



"Я не думаю, что нам многого не хватает. На этом уровне все решают маленькие детали, а здесь разницу сделали наши ошибки, благодаря которым они забили, а мы своими моментами не воспользовались. Разница минимальна".



"В первом тайме не не играли, как привыкли. Мы плохо созидали и имели недостаточно моментов".



"Во втором тайме мы играли гораздо лучше, мы создали много моментов, но главная разница в том, что они создали два момента во втором тайме и забили два гола", — цитирует Де Брюйне The Independent.