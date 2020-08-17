Фернандеш прокомментировал свою перепалку с Линделефом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не придает значения словесной перепалке со своим партнером по команде Виктором Линделефом.

В воскресенье "Юнайтед" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв четвертьфинальный матч "Севилье" со счетом 2:1. Решающий гол "красные дьяволы" пропустили на 78-й минуте, когда Линделеф не смог прервать передачу на линию вратарской с фланга.



Фернандеш, возмущенный потерей концентрации Линделефом, немедленно выразил свое недовольство шведскому защитнику, а тот, как сообщает Daily Mirror, в ответ назвал Бруну "сыном шлюхи". Однако для эксперта по пенальти это норма.



"Думаю, это нормально, когда ты пропускаешь гол в заключительные 10 минут. Каждый сходил с ума. Важен не я или Виктор, важна команда. Случившееся между мной и Виктором — это норма. Такое бывает в футболе".



"Самое важно сейчас — рассмотреть ошибки, которые совершил каждый, и двигаться вперед", — сообщил Фернандеш BT Sport.