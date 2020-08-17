Фернандеш прокомментировал свою перепалку с Линделефом
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не придает значения словесной перепалке со своим партнером по команде Виктором Линделефом.
В воскресенье "Юнайтед" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв четвертьфинальный матч "Севилье" со счетом 2:1. Решающий гол "красные дьяволы" пропустили на 78-й минуте, когда Линделеф не смог прервать передачу на линию вратарской с фланга.
Фернандеш, возмущенный потерей концентрации Линделефом, немедленно выразил свое недовольство шведскому защитнику, а тот, как сообщает Daily Mirror, в ответ назвал Бруну "сыном шлюхи". Однако для эксперта по пенальти это норма.
"Думаю, это нормально, когда ты пропускаешь гол в заключительные 10 минут. Каждый сходил с ума. Важен не я или Виктор, важна команда. Случившееся между мной и Виктором — это норма. Такое бывает в футболе".
"Самое важно сейчас — рассмотреть ошибки, которые совершил каждый, и двигаться вперед", — сообщил Фернандеш BT Sport.
17.08.2020 08:00
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Последние комментарии:
He was seen squaring up to his team-mate and showing his disgust at the situation, whilst Lindelof seemed to take exception to his words as he shouted back inches from Fernandes' face.
ни слова о сыне ш, мижуйло как всегда собирает
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фанаты мю = бруну
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Дно шведское вышвырнуть пора
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Пенальдуно Ныряльдеш
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Так новость только михаил мог написать...
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а тот, как сообщает Daily Mirror, в ответ назвал Бруну "сыном шлюхи". Однако для эксперта по пенальти это норма.
Источник: http://fapl.ru/posts/80348/?c=1
они че на фапле сидят ?
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Фернандеш луч света в этой бездонной пропасти.
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Ахахаххахха Михайло в своём стиле
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фернандеш лучший и важнейший игрок команды, но это неделает его капитаном и лидером, так что пускай держит свой язык за зубами. Не тянет он на капитиана великого клуба. Выскочек никто не любит
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Интересно, сколько лет автору статьи.
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