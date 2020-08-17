Фернандеш прокомментировал свою перепалку с Линделефом

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не придает значения словесной перепалке со своим партнером по команде Виктором Линделефом.

В воскресенье "Юнайтед" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв четвертьфинальный матч "Севилье" со счетом 2:1. Решающий гол "красные дьяволы" пропустили на 78-й минуте, когда Линделеф не смог прервать передачу на линию вратарской с фланга.

Фернандеш, возмущенный потерей концентрации Линделефом, немедленно выразил свое недовольство шведскому защитнику, а тот, как сообщает Daily Mirror, в ответ назвал Бруну "сыном шлюхи". Однако для эксперта по пенальти это норма.

"Думаю, это нормально, когда ты пропускаешь гол в заключительные 10 минут. Каждый сходил с ума. Важен не я или Виктор, важна команда. Случившееся между мной и Виктором — это норма. Такое бывает в футболе".

"Самое важно сейчас — рассмотреть ошибки, которые совершил каждый, и двигаться вперед", — сообщил Фернандеш BT Sport.


Метки Лига Европы, Линделеф, Манчестер Юнайтед, Севилья, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2538

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Последние комментарии:




  1. wilegend 17.08.2020 09:27 # wilegend
    He was seen squaring up to his team-mate and showing his disgust at the situation, whilst Lindelof seemed to take exception to his words as he shouted back inches from Fernandes' face.

    ни слова о сыне ш, мижуйло как всегда собирает

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  2. wilegend 17.08.2020 09:17 # wilegend
    фанаты мю = бруну

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  3. quavo 17.08.2020 09:14 # quavo
    Дно шведское вышвырнуть пора

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  4. unclearness 17.08.2020 09:07 # unclearness
    Пенальдуно Ныряльдеш

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  5. januzaj00 17.08.2020 08:36 # januzaj00
    Так новость только михаил мог написать...

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  6. kler 17.08.2020 08:33 # kler
    а тот, как сообщает Daily Mirror, в ответ назвал Бруну "сыном шлюхи". Однако для эксперта по пенальти это норма.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80348/?c=1

    они че на фапле сидят ?

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  7. kojanavochkoimel 17.08.2020 08:18 # kojanavochkoimel
    Фернандеш луч света в этой бездонной пропасти.

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  8. zazszu 17.08.2020 08:16 # zazszu
    Ахахаххахха Михайло в своём стиле

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  9. qwerd 17.08.2020 08:11 # qwerd
    фернандеш лучший и важнейший игрок команды, но это неделает его капитаном и лидером, так что пускай держит свой язык за зубами. Не тянет он на капитиана великого клуба. Выскочек никто не любит

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  10. qwerd 17.08.2020 08:09 # qwerd
    Интересно, сколько лет автору статьи.

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