Обамеянг подпишет новый контракт с "Арсеналом" в ближайшие дни

"Арсенал" готовится объявить о подписании нового контракта со своим капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Ранее в этом месяце стало известно, что "Арсенал" совершил прорыв в переговорах с габонским нападающим, и тот выразил готовность отбросить мысли о смене клуба, с которым у него остается менее года по контракту.



По информации Sky Sports, о новом контракте с 31-летним Обамеянгом, наколотившим 22 гола в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, будет объявлено в ближайшие дни.



Экс-игрок дортмундской "Боруссии" получит солидную прибавку к зарплате, хотя все равно будет зарабатывать меньше 350 тысяч фунтов в неделю Месута Озила.



Добавим, что накануне сам Обамеянг сделал большой намек на новый контракт с помощью загадочного сообщения в социальных сетях.



