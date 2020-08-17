Обамеянг подпишет новый контракт с "Арсеналом" в ближайшие дни

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" готовится объявить о подписании нового контракта со своим капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Ранее в этом месяце стало известно, что "Арсенал" совершил прорыв в переговорах с габонским нападающим, и тот выразил готовность отбросить мысли о смене клуба, с которым у него остается менее года по контракту.

По информации Sky Sports, о новом контракте с 31-летним Обамеянгом, наколотившим 22 гола в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, будет объявлено в ближайшие дни.

Экс-игрок дортмундской "Боруссии" получит солидную прибавку к зарплате, хотя все равно будет зарабатывать меньше 350 тысяч фунтов в неделю Месута Озила.

Добавим, что накануне сам Обамеянг сделал большой намек на новый контракт с помощью загадочного сообщения в социальных сетях.


Метки Арсенал, контракты, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 420

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 17.08.2020 07:57 # j-silver
    все равно меньше лавочника виллиана будет получать

    (ответить)

  2. zw123 17.08.2020 07:55 # zw123
    ну не в "Барсу" же такую ехать!

    (ответить)

  3. aubameyang155 17.08.2020 07:41 # aubameyang155
    С ним Арсенал возьмет апл в ближайшие 2 сезона

    (ответить)

  4. tigerpool 17.08.2020 07:18 # tigerpool
    Вот он долбен. Такой форвард, а в топ-клубе так и не поиграл.

    (ответить)

  5. sko 17.08.2020 07:09 # sko
    первонахи идут наxyй

    (ответить)

  6. jamaldy 17.08.2020 07:01 # jamaldy
    1 первый

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: