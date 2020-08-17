Обамеянг подпишет новый контракт с "Арсеналом" в ближайшие дни
"Арсенал" готовится объявить о подписании нового контракта со своим капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Ранее в этом месяце стало известно, что "Арсенал" совершил прорыв в переговорах с габонским нападающим, и тот выразил готовность отбросить мысли о смене клуба, с которым у него остается менее года по контракту.
По информации Sky Sports, о новом контракте с 31-летним Обамеянгом, наколотившим 22 гола в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, будет объявлено в ближайшие дни.
Экс-игрок дортмундской "Боруссии" получит солидную прибавку к зарплате, хотя все равно будет зарабатывать меньше 350 тысяч фунтов в неделю Месута Озила.
Добавим, что накануне сам Обамеянг сделал большой намек на новый контракт с помощью загадочного сообщения в социальных сетях.
....— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) August 16, 2020
17.08.2020 07:00
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все равно меньше лавочника виллиана будет получать
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ну не в "Барсу" же такую ехать!
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С ним Арсенал возьмет апл в ближайшие 2 сезона
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Вот он долбен. Такой форвард, а в топ-клубе так и не поиграл.
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первонахи идут наxyй
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1 первый
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