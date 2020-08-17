Магуайр: "Проиграла лучшая команда"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр считает, что его команда превзошла "Севилью" по игре и не заслуживала вылететь из Лиги Европы.

В воскресенье вечером "красные дьяволы" проиграли свой третий полуфинал в этом сезоне, уступив "Севилье" со счетом 2:1.



Магуайр не считает этот результат справедливым, но верит, что ожидание первого трофея "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере не будет долгим.



"Это сложно, парни опустошены. Мы создали уйму моментов. Проиграла лучшая команда. Они наказали нас за упущенные моменты. Если честно, у них не было большого количества моментов".



"Мы дважды пропустили после передач с фланга, и это недостаточно хорошо. Мы трудились в поте лица, и мы заслуживали победить и пройти в финал. В этом сезоне нам трижды не удавалось преодолеть полуфинал".



"У нас хорошая группа парней. Поражения недопустимы для нас. Добираться только до полуфинала — недопустимо для нас. Мы должны сделать следующий шаг. В этом году мы значительно прибавили. Нам противостояла хорошая команда в лице "Севильи", но в другой день мы обыграли бы их. Поражения недопустимы для этого клуба".



"Скоро мы выиграем какой-нибудь трофей. Мы хотим, чтобы это случилось как можно скорее".



"Сегодня вечером мы показали хороший футбол, и лучшая команда проиграла. Возможно, слегка сказалась наша неопытность — второй гол нельзя было пропускать", — сообщил Магуайр BT Sport.